Система управления активами СУЭК сертифицирована на соответствие ISO55001:2014

«Парус» объявила о том, что система управления активами Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК), автоматизированная на базе ПП «Парус – Предприятие 8», сертифицирована на соответствие международному стандарту ISO55001:2014 «Управление активами».

Базой системы управления активами в СУЭК является информация, которая собирается и анализируется по всем объектам управления. На основании результатов анализа разрабатываются стратегии, направленные на поддержание работоспособности основного оборудования.

Для обеспечения оперативности и полной прозрачности данных в компании используется единая корпоративная информационная система «Парус», которая позволяет получать любые плановые и фактические показатели, связанные с работой оборудования и выполняемыми на нем операциями.

СУЭК первой в СНГ получила сертификат соответствия стандарту ISO5500:2014 «Управление активами». Аудит проводился международным сертифицирующим органом — компанией British Standard Institute — в несколько этапов и охватил процессы управления основными активами в части добычи и обогащения угля.

В рамках подготовки к прохождению сертификации не только оценивалось соответствие системы управления активами в СУЭК пунктам стандарта, но и по 39 критериям проводилось сравнение уровня ее развития с аналогами, внедренными на предприятиях мирового класса. Практически по всем областям сравнения получены высокие оценки, которые подтверждают эффективность управления активами в компании.