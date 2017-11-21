Решения Veeam теперь доступны для IBM AIX и Oracle Solaris

Veeam Software, поставщик решений для обеспечения доступности данных в корпоративном сегменте (Availability for the Always-On Enterprise), объявила о расширении продуктового портфеля Veeam решениями для поддержки таких операционных систем, как IBM AIX и Oracle Solaris.

Теперь у корпоративных заказчиков появилась возможность отойти от традиционных способов для резервного копирования и перейти к комплексной защите критически важных приложений, систем и данных с помощью решений Veeam. Техническое партнерство с Cristie Software помогает Veeam осуществлять поддержку IBM AIX и Oracle Solaris, что позволяет предприятиям трансформировать рабочие процессы с помощью мер по контролю физических, виртуальных и облачных нагрузок. Продукция Cristie доказала свою эффективность: сегодня ее используют свыше 3 000 заказчиков по всему миру. Кроме того, более 1 000 предприятий пользуются программным обеспечением Cristie, разработанным для AIX и Solaris.

«Стратегия Veeam заключается в стремлении к тому, чтобы занимать лидирующие позиции в современных высоко-виртуализированных публичных облаках и дата-центрах и обеспечить доступность любых приложений и данных в любой облачной среде. Сегодня, следуя нашим целям, мы объявляем о поддержке операционных систем IBM AIX и Oracle Solaris, – сказал Питер МакКей (Peter McKay), co-исполнительный директор и президент Veeam. – Предприятиям необходимо увеличивать свою эффективность и безопасность, внедряя облака, однако многие критически важные базы данных и приложения продолжают функционировать на AIX и Solaris. Мы расширяем Veeam Availability Platform, чтобы соответствовать нуждам нашей растущей клиентской базы, и рады предложить поддержку физических рабочих нагрузок в этих средах, в дополнение к Windows и Linux. Теперь у заказчиков есть возможность отойти от традиционных способов резервного копирования и перейти к единому комплексному решению Veeam».

Поддержка Veeam для операционных сред IBM AIX и Oracle Solaris, основанная на технологии от Cristie Software, в дальнейшем будет усовершенствована и включена в Veeam Availability Platform. Решения Cristie помогают предприятиям защищать, восстанавливать и перемещать критически важные машины на различное оборудование, гипервизоры и облачные среды в рамках стратегий по миграции и планированию послеаварийного восстановления. Cristie обеспечивает моментальное восстановление системы, симуляцию, гибкую миграцию и аварийное резервирование.

Благодаря Veeam Availability Platform, любое предприятие имеет возможность предоставить пользователям возможности цифровизации, предлагая следующее поколение Availability for the Always-On Enterprise. Это позволяет бизнесу и предприятиям всех масштабов обеспечивать доступность любых приложений и данных в любой облачной среде. Поддержка операционных систем IBM AIX и Oracle Solaris укрепляет лидирующие позиции Veeam в области защиты данных для виртуализации, включая физическую и облачную среды, и обеспечивает: непрерывную работу бизнеса и незамедлительное восстановление любых приложений и данных в любом облаке; гибкую цифровизацию и возможности управления и миграции в мультиоблачных средах; аналитику и наглядность с практической информацией для управления данными, для осуществления оперативной деятельности и соответствия требованиям.

Поддержка операционных систем IBM AIX и Oracle Solaris станет доступна в 2018 г.