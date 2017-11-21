Решение Autodesk Nastran In-CAD сертифицировано ЦСПС

Autodesk объявила о сертификации программного продукта Autodesk Nastran In-CAD. Сертификат, выданный ЦСПС, подтверждает соответствие Autodesk Nastran In-CAD требованиям ГОСТ и СНИП. Таким образом компании, которым необходимо решать разнообразные линейные и нелинейные задачи (например, производить расчеты усталостной прочности, колебаний или расчеты с учетом больших деформаций) могут быть уверены, что их результаты полностью соответствуют российским стандартам.

Технология Autodesk Nastran In-CAD, встроенная в Autodesk Inventor и входящая в состав Коллекции для разработки и промышленного производства изделий, разработана для автоматизации прочностных расчетов. Она позволяет проводить их методом конечных элементов в знакомой среде проектирования, помогая улучшить процесс разработки изделия, оптимизировать конструкцию и спрогнозировать его поведение во время эксплуатации.

Autodesk Nastran In-CAD также используется для решения задач теплообмена. С его помощью проводится анализ, позволяющий на этапе проектирования убедиться в том, что изделие соответствует необходимым температурным колебаниям. В результате производители могут создать детали изделия, более устойчивые к этим изменениям, и повысить срок его службы.

Autodesk Nastran In-CAD позволяет моделировать контактное взаимодействие. С его помощью производители могут проанализировать динамические характеристики конструкции (например, контакты с учетом трения) и значительно повысить точность результатов расчета.

Autodesk Nastran In-CAD используют предприятия в машиностроении, аэрокосмической отрасли, а также станкостроении, приборостроении, нефтегазовом и химическом производстве и др. С его помощью инженеры могут в ходе работы убедиться в том, что конструкция разрабатываемого ими изделия удовлетворяет условиям его эксплуатации.