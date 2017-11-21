«Мегаполис» развивает онлайн-продажи на основе SAP Hybris Commerce Cloud

SAP СНГ и ГК «Мегаполис», российский дистрибьютор товаров повседневного спроса, объявили о запуске в промышленную эксплуатацию B2B платформы для электронной коммерции на базе облачного решения SAP Hybris Commerce Cloud. С помощью решения компания планирует достичь объема продаж в 5-10% через онлайн канал.

Платформа представляет собой площадку для взаимодействия ГК «Мегаполис» и ее клиентов и открывает новые возможности для обеих сторон. Так, например, B2B клиенты смогут делать онлайн-заказы в любое удобное для них время, получать уникальные торговые предложения и персонализированную поддержку на всех этапах. Типовые и рутинные операции по сбору заказов и оформлению документов перенесены на платформу, что позволит торговым агентам обеспечить офлайн торговым точкам лучший клиентский сервис.

В рамках реализации стратегии цифровой трансформации бизнеса в планы по развитию платформы входит управление омниканальностью, продажами и сервисом. Планируется запуск промо-кампаний и различных акций, предоставление расширенных рекомендаций, внедрение нового ассортимента, запуск мобильного приложения и интеграция e-commerce платформы с существующим мобильным приложением торговых агентов.

На сегодняшний день в ГК «Мегаполис» реализован первый этап омниканальной трансформации, который включает: создание онлайн-канала самообслуживания, личного кабинета, каталога обслуживания и мобильной версии сайта. Сегодня сервис платформы проходит тестирование в регионах: Нижний Новгород, Новосибирск и Москва. В планах – распространение на все регионы присутствия компании в России.

Через онлайн B2B платформу продается более 2000 товарных наименований. Планируется, что в будущем ассортимент расширится.

«Главная задача, которую мы поставили перед проектом – предоставить нашим B2B-клиентам качественный и удобный сервис, в основе которого – персонализированный подход. Нам важно, чтобы облачная платформа электронной коммерции поддерживала наши планы, и мы могли продолжать развивать наш цифровой канал взаимодействия с клиентами, фокусируясь на задачах бизнеса, а не на технологических аспектах», - отметил Дмитрий Лебедев, директор департамента развития традиционной торговли ГК «Мегаполис».

«Платформа SAP Hybris Commerce открывает компаниям возможность выстраивать взаимоотношения с клиентами и управлять их опытом на протяжении всего пути. Отдельное преимущество облачной версии в том, что она проста в эксплуатации и может легко масштабироваться по мере роста бизнеса. Это позволяет концентрироваться на стратегических процессах и трендах клиентоориентированного ведения бизнеса, - сказал Андрей Шарак, заместитель генерального директора SAP CIS.

«Компания выбрала вектор цифровой трансформации бизнеса и ИТ. Мир будущего уже наступает, мы не можем позволить себе быть в стороне от прогресса. Тем более, клиенты компании становятся всё более продвинутыми, а конкуренция растёт каждый день. Наша задача дать такие инструменты, которые позволят увидеть, идентифицировать и не потерять клиента, откуда бы он к нам ни пришёл – по смс, с мобильного приложения или онлайн-магазина. И мы уже сейчас входим в совершенно новую для нас область онлайн-торговли – это драйвер роста для компании. Со временем мы подключим и инновационные технологии поиска, анализа и структурирования данных о наших клиентах – с помощью Big Data и системы обработки собранных данных Advanced Analytics», - отметил Пётр Воронин, директор департамента информационных технологий ГК «Мегаполис».