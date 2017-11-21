КРОК обеспечила электроснабжение нового автомобильного завода

КРОК обеспечила электроснабжение нового высокотехнологичного автомобильного завода «Ставрополь Авто». Специалисты компании спроектировали и построили трансформаторную подстанцию 110/10кВ мощностью 16МВт, 11 трансформаторных подстанций 10/0,4кВ и внутриплощадочные электрические сети, обеспечив надежным электроснабжением производственные цеха, административные и технологические сооружения на территории более 200Га. Проект реализован на российском оборудовании в кратчайшие сроки. Проектная мощность завода составляет более 100 тыс. автомобилей в год.

Строительство завода в г. Михайловске Ставропольского края началось в 2013 году. В 2016 году КРОК взял на себя работы по обеспечению электроснабжения завода. Специалистам компании предстояло подключить производство к внешним сетям Межрегиональной распределительной сетевой компании (МРСК) при помощи «входной» подстанции (ПС) 110/10кВ и распределить напряжение между 3 основными цехами и 19 инфраструктурными объектами предприятия, составляющими единый промышленный кластер.

«Для КРОК это уже не первый проект с высоким напряжением. Начинали мы в Дмитровском районе Московской области с переноса ЛЭП 110кВ для терминально-логистического центра «Белый Раст». Получив определенный опыт, нарастив компетенции и штат высококлассных специалистов, мы приняли решение развивать это направление. В конкурсе на электрообеспечение автомобильного завода в Ставрополе КРОК конкурировал наравне с электроэнергетическими компаниями и смог предложить оптимальное решение, в том числе по соотношению цена/качество», — сказал Александр Широков, директор департамента интеллектуальных зданий компании КРОК.

Новый завод АК «Ставрополь Авто» занимает площадь 208 га. Прокладка кабельных трасс между территориально разнесенными объектами электроснабжения осложнялась наличием прочих инженерных систем, путепроводов и железной дороги. Инженеры КРОК выбирали оптимальные решения по размещению каналов, работая в связке с другими подрядчиками и использовали российское оборудование, оптимизируя затраты заказчика.

Особым требованием заказчика было выполнение работ по электроснабжению в сжатые сроки. С момента начала строительства электрических систем до их ввода в эксплуатацию прошло не более 10 месяцев, при плановых сроках подобного производства 18-24 месяца. Несмотря на этот вызов, КРОК справился с поставленной задачей.

«Завод «Ставрополь Авто» увеличил количество рабочих мест и повысил инвестиционную привлекательность региона. В июне 2017 года предприятие запустилось в тестовом режиме, а до конца года планируется сборка первых 10 000 автомобилей», — отметил Виталий Хоценко, министр промышленности, энергетики и связи Ставропольского края.

«Компания КРОК выполнила все работы в срок и на высоком профессиональном уровне. Новый автомобильный завод АК «Ставрополь Авто» обеспечит более 1900 рабочих мест, а по прогнозу Минпрома края, консолидированный бюджет Ставрополья в 2017–2024 годах сможет пополниться на 6,3 млрд. рублей. Это не только успешный, но и социально значимый для региона проект», — отметил Александр Дементьев, исполняющий обязанности главного энергетика завода «Ставрополь Авто».