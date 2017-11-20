«Первый БИТ» вывел на рынок Ближнего Востока решение FirstBIT Accounting

«Первый БИТ» в соответствии с запросом ближневосточного рынка разработал программное решение FirstBIT Accounting. Уже десятки компаний используют его для ведения бухгалтерского учета и интерес к решению со стороны компаний ОАЭ продолжает расти, хотя с момента запуска FirstBIT Accounting прошло совсем немного времени.

Четыре года Первый БИТ внедряет ИТ-решения на рынке Ближнего Востока. За это время клиентами филиала First BIT в Дубае стали сотни различных компаний из стран ОАЭ, Катара, Египта, Саудовской Аравии, Пакистана и многих других. При выборе «Первого БИТа» ближневосточные клиенты в первую очередь руководствуются опытом специалистов компании в реализации проектов на территории ОАЭ, оперативностью и квалифицированным персоналом.

Ранее на рынке ОАЭ произошли серьезные изменения. Министр финансов ОАЭ Обейд Хумейд Аль Тайер объявил, что установление НДС в размере 5% является одной из основных вех экономических реформ в государствах-участниках Совета сотрудничества стран Залива. В соответствии с резолюцией, изданной Советом сотрудничества стран Персидского Залива установление ставки НДС вступает в силу с 1 января 2018 года.

FirstBIT Accounting автоматизирует все процедуры НДС, позволяет отслеживать транзакции от покупки до выставления счетов и рассчитывать расходы по НДС. Программа быстро запускается и настраивается, имеет надежное качество платформы «1С:Предприятие» и гарантирует безопасность данных. Решение позволяет вести учет в соответствии с местным законодательством ОАЭ и в то же время составлять финансовые отчеты в соответствии с международными стандартами.

«Наши специалисты постоянно развивают и совершенствуют решения для международного рынка. Простота и удобство нового решения FirstBIT Accounting, англоязычный интерфейс и возможность вести учет в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности дают возможность нашим клиентам быстро начать работу и автоматизировать все процедуры НДС. А в случае необходимости дополнительных настроек – мы всегда рядом», — сказал руководитель офиса компании «Первый БИТ» в Дубае Александр Смолянинов.