Smart IDReader интегрирован в корпоративное мобильное приложение QIWI «Совесть»

Smart Engines объявила о том, что разработанный ею модуль распознавания клиентских документов интегрирован в корпоративное мобильное приложение проекта «Совесть» (группа QIWI) для распознавания паспорта РФ.

Технология Smart IDReader используется для сканирования и автоматического заполнения паспортных данных при оформлении карт беспроцентной рассрочки «Совесть». На распознавание документа уходят считанные секунды.

Мобильное агентское приложение «Совести» предназначено для оформления карт рассрочки клиентам. На встрече с будущим владельцем карты агент должен проверить корректность паспортных данных пользователя и быстро подтвердить их в мобильном приложении, чтобы передать клиенту оформленную карту.

Для работы в мобильном приложении агенты «Совести» используют корпоративные планшеты на базе Android. В приложение интегрирована технология Smart IDReader, она позволяет распознавать паспорта граждан РФ в режиме реального времени. Чтобы «извлечь» данные документа, достаточно показать его камере планшета всего на несколько секунд.

Распознавание документов на мобильных устройствах с помощью Smart IDReader проходит в видеопотоке автономно на самом устройстве. Каждый полученный от камеры кадр обрабатывается как отдельное изображение, на котором выполняются поиск документа и распознавание текстовых данных. После этого выполняется межкадровая интеграция результатов распознавания.

«Мы — новый технологичный продукт и огромное количество карт оформляем для клиентов прямо в розничных магазинах, чтобы клиент мог моментально совершить покупку в рассрочку, — сказал директор по продажам карты рассрочки «Совесть» Дмитрий Соколов. — Скорость работы с клиентами и обработки их заявок – для нас момент первой важности. Мгновенное распознавание документов при помощи Smart IDReader решает эту задачу и, конечно, повышает востребованность нашего продукта».

«Развивая наш базовый продукт Smart IDReader мы понимаем какие требования предъявляют компании к работе с данными при дистанционном финансовом обслуживании клиентов. Фактически, мы должны дать возможность быстро и с высокой точностью распознать документы как говорится on-device независимо от условий освещения и технических характеристик используемого мобильного устройства», — сказал генеральный директор Smart Engines к.т.н. Владимир Арлазаров.

Работы по интеграции библиотеки распознавания Smart IDReader в агентское мобильное приложение были выполнены самостоятельно IT-специалистами «Совести» и группы QIWI.