All-flash массивы AccelStor будут поставляться в Россию через Skilline

AccelStor объявила о назначении Skilline в качестве своего стратегического партнера на российском рынке. Партнерство со Skilline будет способствовать укреплению позиций AccelStor на российском рынке all-flash массивов.

Вице-президент AccelStor Дэвид Као отметил: «Компаниям необходимы новые знания и содействие по мере того, как облачные технологии, виртуализация и искусственный интеллект кардинально меняют архитектуру IT инфраструктуры, а также способы развертывания и предоставления приложений и услуг. Мы рады партнерству со Skilline. Наши инновационные решения на базе all-flash массивов в сочетании со знаниями и опытом Skilline дадут нашим клиентам больше возможностей для развития бизнеса».

«В отличие от конкурентов, кроме аппаратного обеспечения, AccelStor предлагает уникальную программную технологию, значительно ускоряющую all-flash массивы. И все это по весьма доступной цене. Очень высокая производительность, высокая доступность, низкая совокупная стоимость владения – вот лишь некоторые характеристики, которые не могут не заинтересовать российских заказчиков сегмента enterprise, которым требуются надежные и высокопроизводительные массивы для критически важных приложений. Основное направление деятельности Skilline – комплексные решения по хранению данных. Продукты AccelStor расширят наш продуктовый портфель и дадут нам возможность предлагать партнёрам и заказчикам решения под любые задачи», – сказал генеральный директор Skilline Павел Скворцов.

Серия all-flash массивов NeoSapphire представлена несколькими моделями разного форм-фактора с поддержкой популярных интерфейсов 10GbE, InfiniBand и Fibre Channel емкостью от 1 ТБ до 221 ТБ. Основанная на архитектуре shared-nothing и симметричном дизайне active-active, система хранения данных высокой доступности NeoSapphire представляет собой ультра-надежное комплексное решение без единой точки отказа.

All-flash массивы NeoSapphire также демонстрируют выдающуюся производительность более 700K IOPS, и при этом снижают совокупную стоимость владения. В стоимость включены многочисленные технологии, такие как мгновенные снимки, удаленная репликация, клонирование и дедупликация, что делает эту серию идеальным решением для виртуализации, управления базами данных, и защиты данных. Большинство моделей сертифицировано с VMware, DataCore, Microsoft Server 2016, 2012 R2 и 2012. В основе всей серии технология FlexiRemap от AccelStor, которая повышает уровень защиты данных, увеличивает жизненный цикл дисков и увеличивает скорость случайного доступа. У всех all-flash массивов с технологией FlexiRemap жизненный цикл как минимум в два раза больше, чем у традиционных массивов RAID 5, а сама технология разработана эксклюзивно AccelStor. Все модели NeoSapphire можно приобрести в Skilline.