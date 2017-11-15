Pilkington Glass совершенствует взаимодействие с клиентами с помощью SAP Analytics Cloud

SAP СНГ и Pilkington Glass, один из крупнейших российских производителей стекла и стекольной продукции, объявляют о старте проекта по цифровой трансформации бизнеса на базе SAP Analytics Cloud. Решение будет использоваться для планирования, аналитики и прогнозной аналитики предприятия.

Цель проекта – повысить уровень качества взаимоотношения с российскими клиентами за счет предоставления им личного кабинета покупателя и создания отчетов о наличии готовой продукции на различных складах компании. Кроме этого, Pilkington Glass планирует улучшить качество принятия управленческих решений на основе получения аналитических отчетов о деятельности всех подразделений в режиме реального времени, а также проведения совещаний в онлайн режиме. Ранее компания готовила все отчеты с использованием офисных приложений.

У проекта амбициозные сроки внедрения – через полгода компания будет пользоваться уже готовой аналитической системой. Примечательно также, что это первый проект в России, который совмещает аналитику, прогнозирование и планирование продаж в рамках одного решения.

«Специализация на дорогой высокотехнологичной стекольной продукции обязывает нас поддерживать высокие стандарты качества при взаимодействии с клиентами. С помощью SAP Analytics Cloud мы планируем создать для наших клиентов удобную и комфортную облачную среду для размещения и мониторинга заказов. Кроме того, с использованием этой платформы мы рассчитываем оперативно получать аналитические отчеты по продажам, значительно сократить затраты рабочего времени на подготовку таких отчетов, упростить мониторинг остатков готовой продукции и формирование прайс-листов под определенных заказчиков, повысить скорость и качество оперативного планирования продаж», – отметил Николай Филин, финансовый директор Pilkington Glass.

«Pilkington Glass выбрал нашу облачную аналитическую систему и платформу для разработки, в первую очередь, за счет быстроты внедрения, совокупной стоимости ПО, консалтинга и оборудования. А также за удобную модель предоставления подписки из облака и возможности самостоятельной поддержки решений бизнесом», – отметил Юрий Бондарь, заместитель генерального директора SAP СНГ.