«РТС-тендер» расширяет сотрудничество с поставщиками «Росатома»

Федеральная электронная площадка «РТС-тендер», соответствующая требованиям Единого отраслевого стандарта закупок атомной отрасли, готова обеспечить потенциальных поставщиков многофункциональными и высокотехнологичными инструментами в области закупок в атомной энергетике. На данный момент «РТС-тендер» – единственная площадка, которая применяет технологию блокчейн для хранения данных, что позволяет участникам закупок запрашивать различные продукты и решения напрямую из личного кабинета площадки. Также компания разработала инновационный модуль исполнения контрактов, который уже внедрен в Московской области для оперативного контроля, мониторинга и организации исполнения контрактов в режиме онлайн.

Вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Виктор Степанов, который примет участие в пленарной дискуссии «Атомекс 2017», отметил: «Поддержка участников закупок из числа малого и среднего бизнеса очень важна в любой отрасли, в том числе в такой важной и перспективой, как атомная энергетика. Взят курс на цифровизацию экономики России, повсеместное внедрение инновационных технологий – закупочная деятельность государственных заказчиков и госкомпаний не должна оставаться в стороне».

Помимо пленарной дискуссии, в рамках форума пройдет ряд презентаций. О последних наработках в закупочной практике расскажет генеральный директор «РТС-тендер» Владимир Лишенков: «Сейчас мы сотрудничаем с Росатомом по линии площадки FINTENDER.RU в части предоставления финансовых сервисов поставщикам госкорпорации. Мы активно расширяем это сотрудничество, приоритетное направление – реализация новых цифровых закупочных решений. Банковские гарантии, тендерные кредиты и факторинг в режиме онлайн, модуль исполнения контрактов – все эти составляющие уже доступны нашим клиентам, и их список будет постоянно расширяться».