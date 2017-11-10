Merlion добавил в портфель СУБД от Postgres Professional

Merlion пополнила свой продуктовый портфель решениями компании Postgres Professional, в том числе СУБД Postgres Pro - российской версией системы управления базами данных PostgreSQL.

Postgres Professional – российская компания, созданная в 2015 году разработчиками, трое из которых обладают международным статусом major contributor в проекте PostgreSQL. Система управления базами данных PostgreSQL с открытым кодом и свободной лицензией поддерживается международным сообществом разработчиков более 20 лет.

Продвигаемая компанией Postgres Professional СУБД Postgres Pro включена в реестр отечественных программных продуктов. Версия Postgres Pro Standard содержит наиболее актуальную сборку свободно распространяемой СУБД PostgreSQL, дополненную патчами и расширениями от разработчиков Postgres Professional и международного сообщества. В результате российские пользователи СУБД Postgres Pro приобретают доступ ко всем новым возможностям открытой СУБД, не дожидаясь завершения полного цикла разработки релиза PostgreSQL, который занимает примерно год.

«Добавляя в портфель Merlion решения Postgres Professional, мы можем говорить не только о программных продуктах, но, в первую очередь, о компетенциях российских разработчиков мирового уровня, - отметил Михаил Степанюк, директор департамента «Программное обеспечение» в компании Merlion. - Наша задача как VAD-дистрибьютора состоит в обеспечении партнеров и их заказчиков дополнительными сервисами, которые позволяют подбирать и применять ИТ-решения с максимальной эффективностью. Сотрудничество с Postgres Professional полностью соответствует реализации данной задачи».

«Сотрудничество с компанией Merlion, одним из лидеров на рынке VAD-дистрибуции, поддержка со стороны технической команды самого дистрибьютора и его партнеров-интеграторов будет способствовать продвижению наших продуктов и всестороннему удовлетворению потребностей заказчиков», - сказал заместитель генерального директора компании Postgres Professional Иван Панченко.