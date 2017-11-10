«Домодедово» автоматизирует проход от гейта на борт воздушного судна

Московский аэропорт «Домодедово» проводит в зоне российского вылета тестирование турникетов типа eGate. Эта технология позволит пассажирам самостоятельно проходить контроль посадки на борт воздушного судна.

«Пилотный проект реализуется в зоне вылета внутренних рейсов. На одном из гейтов установлен турникет, который распознает штрих-код. Таким образом, чтобы пройти на борт самолета, пассажиру будет достаточно приложить к сканеру печатный талон или же QR-код на мобильном устройстве», - отметил Олег Коршунов, руководитель проекта по внедрению eGate в Domodedovo Integration - специализированном предприятии аэропорта, отвечающем за разработку IT-решений.

Аэропорт рассматривает возможность применения безбумажных технологий в новом сегменте пассажирского терминала (Т2) площадью 239 000 кв. м. К Чемпионату мира по футболу 2018 года «Домодедово» откроет первую очередь Т2.

«Домодедово» активно внедряет сервисы, которые позволяют автоматизировать процессы обслуживания пассажиров. Так, с мая 2017 года аэропорт тестирует Passenger Access Control (PAC) - систему контроля за движением пассажиров при прохождении предполетного контроля. PAC с помощью штрих-кода на посадочном талоне автоматически определяет сектор вылета, проверяет статус рейса и через турникеты пропускает пассажира в галерею вылета.

Среди авиапутешественников растет спрос на использование мобильных гаджетов для прохождения контрольных процедур перед полетом. Согласно исследованию компании SITA, которая выступила партнером «Домодедово» по проекту eGate, в 2017 году уже 12% российских пассажиров будут использовать мобильные приложения для самостоятельной регистрации на рейс.