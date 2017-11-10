«Актив» и Entensys обеспечат поддержку «Рутокен» в решениях на платформе UserGate

«Актив» и Entensys заключили соглашение о сотрудничестве. Стороны договорились о реализации поддержки работы с устройствами «Рутокен» в решениях на платформе UserGate.

На данный момент в UserGate поддерживаются все основные протоколы аутентификации, не основанные на использовании usb-токенов и смарт-карт. Однако растущая сфера применения платформы, в том числе в государственных структурах и на предприятиях, связанных с критической инфраструктурой, порождает необходимость поддержки наиболее продвинутых методов аутентификации пользователей.

Решения «Рутокен» будут использованы для применения гранулярных политик к конечным пользователям решений семейства UserGate, а также с целью защиты VPN-соединений. Совместное применение продуктов позволит защитить клиентов и инфраструктуру предприятий от вторжений, злонамеренных действий пользователей и других угроз, связанных с использованием интернета.

«Entensys - компания, которая давно существует на рынке и чьи решения давно зарекомендовали себя у заказчиков. В компании смогли создать востребованные продукты, которые выдерживают конкуренцию не только с российскими аналогами, но и с западными. Отрадно, что вместе мы можем предложить отечественному рынку ИБ чисто российские решения, основанные на качественных проверенных технологиях. Искренне надеюсь, что проектов с применением данных решений будет только больше», - отметил Дмитрий Горелов, коммерческий директор «Актив».

«Мы делаем все, чтобы использование наших программно-аппаратных и виртуальных решений на платформе UserGate стало стандартом по крайней мере для российских компаний. Мы уже сейчас работаем с компаниями из самых разных отраслей и нам важна поддержка тех решений по аутентификации, которые используются нашими заказчиками. Компания «Актив» является, по моему мнению, одним из наиболее известных и перспективных игроков на российском рынке средств аутентификации и электронной подписи. Уверен, что знания и опыт технических специалистов «Актива» позволят нам реализовать проекты с совместным использованием двух российских решений. Я надеюсь только на успех нашего сотрудничества, результатом которого станет более высокая степень защиты компаний и сетевой инфраструктуры», - сказал Дмитрий Курашев, директор компании Entensys.