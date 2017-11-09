Gemalto представила универсальный модуль IoT «все в одном» с поддержкой LTE

Gemalto увеличила возможности подключения для интернета вещей (IoT). Это стало возможно благодаря значительному успеху в области беспроводной радиотехники – выпуску первого в отрасли модуля IoT для глобaльного подключения с использованием стандарта 12 LTE, и 3G и 2G – все в одном устройстве. Это существенно упрощает логистику и распределение, а также снижает стоимость повсеместного внедрения технологии IoT.

В следующем десятилетии прогнозируемая рыночная стоимость интернета вещей превысит $195 млрд, что существенно изменит сферу производства, электроэнергии, транспорта и многие другие секторы. Технология IoT получила название 4 промышленной революции и основана на высокоэффективных решениях глобального подключения, которые можно легко реализовать в любой точке мира.

Новый модуль компании Cinterion PLS62-W IoT Module предоставляет возможность высокопродуктивного подключения с использованием технологии LTE Cat. 1 на всех 12 частотах LTE, при этом обеспечивается резервный вариант бесперебойного подключения через 3G и 2G, если 4G-связь недоступна. Это позволяет компаниям-производителям и компаниям, выполняющим интеграцию устройств, разработать одно приложение, способное подключиться в любой стране, независимо от региона и стандарта сети.

Система Java, встроенная в модуль, повышает производительность решений IoT. Это позволяет проще и быстрее создавать приложение благодаря обширной базе знаний, библиотеке существующих ПО с открытым исходным кодом и стандартизированных блоков для программного обеспечения. Кроме того, это упрощает обслуживание во время эксплуатации и оптимизирует интеграцию с серверными системами ИТ.

Усовершенствованная система управления энергопотреблением обеспечивает надежность и предоставляет оптимизированный режим сна для сохранения заряда и продления времени действия батареи. Это чрезвычайно важно для промышленных приложений с дистанционным управлением, т.к. прогнозируется, что количество устройств в секторе обслуживания к 2025 году достигнет 5,2 миллиардов.

«Многочастотный модуль Cinterion LTE Cat. 1 с возможностью резервного подключения через 3G и 2G предлагает идеальное решение для повсеместного отслеживания местоположения и построения пути, использования в области телематики и управления автопарком. Эта технология «все в одном» для подключения IoT через сотовую связь не зависит ни от региона, ни от стандарта сети, — отметил Андреас Хэгеле (Andreas Haegele), старший вице-президент подразделения IoT компании Gemalto. — Высокоэффективный модуль Cinterion PLS62-W отлично подходит для приложений, которые будут использоваться в течение многих лет с многими разными средами беспроводной связи».