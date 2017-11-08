Российский рынок систем ERP вырос до 119 млрд рублей

Объем российского рынка ERP-систем (продажа лицензий, услуги по внедрению и сопровождению, облачные сервисы) в 2016 году по данным TAdviser вырос на 10% и достиг отметки примерно в 119 млрд руб.

В 2016 году на рынке преобладали проекты по модернизации и тиражированию ERP-систем. Еще одно популярное направление – поддержка. Ряд участников отмечали появление масштабных проектов, основное влияние которых проявится в ближайшие годы.

По мнению TAdviser, в 2017 году рост рынка может достигнуть 12-15%, т.е. увеличиться в объеме до 133-137 млрд рублей. При этом, некоторые эксперты – представители вендоров и интеграторов ERP-систем – ожидают положительной динамики до 30%.

Сергей Петров, член правления корпорации «Галактика», отмечает, что в 2016 году динамика роста российского рынка ERP-систем была сравнима с уровнем фактической инфляции. Основной рост, по его мнению, следует ожидать на 2018 и последующие годы, но 2017 год вполне может дать рост от 15% до 20% за счет некоторой стабилизации экономической ситуации в стране и результатов первой волны цифровизации экономики.

Лидером отечественного рынка ERP-систем по итогам 2016 года по-прежнему является SAP. По оценке TAdviser, выручка этой компании от проектов в сфере ERP в России достигла 20,8 млрд рублей. Следом расположились 1С и Microsoft с результатами 14 и 3,7 млрд рублей соответственно.

В первую пятерку лидеров попали также два российских интегратора – «Борлас» и IBS. Среди внедренцев «Борлас» занимает первое место уже не первый год. Как отмечает президент группы Алексей Ананьин, добиться роста на зрелом рынке можно за счет расширения портфеля продуктов, что компания и сделала, дополнив линейку Oracle и своих разработок ERP-решениями 1С, «Галактики» и SAP.

В 2016-2017 году наиболее часто упоминаемые тренды отечественного рынка ERP-систем – это импортозамещение и переход на облачные решения. Первый тренд продолжает свое развитие по политическим и финансовым причинам. Второй – это скорее отражение общемировой тенденции, применимой ко всему ИТ-рынку.

Среди других ключевых трендов – это рост интереса заказчиков к open source решениям, интеграция ERP с «умными» устройствами и переход к этапу, который участники рынка условно называют «пост-ERP».

Наиболее значимые драйверы рынка – это продолжающийся процесс замещения иностранных решений, а также отложенный спрос на проекты внедрения и модернизации систем. Помимо этого, рынок подстегивают и новые технологии, например, BigData.

Главными препятствиями рынка можно назвать такие факторы как нехватка квалифицированных специалистов, недоверие к российским решениям и трепетное отношение к данным. Благодаря последнему барьеру российские предприятия неохотно идут в облака и с недоверием относятся к аутсорсингу.

Среди событий, произошедших в 2016-2017 годах, можно выделить несколько основных, которые оказали или окажут в ближайшем будущем существенное влияние на российский рынок ERP.

Так, основные вендоры российского рынка ERP провели масштабные обновления своих систем. У компании «1С» появилась очередная версия флагманской ERP с большим количеством дополнительных функций. Кроме того, вышла новая версия ERP от Microsoft – Dynamics 365, полностью разворачиваемая в облаке.

Второй важный момент – это старт массового внедрения S4/HANA – ERP-решения последнего поколения от SAP.

Еще один фактор, о котором говорит множество участников рынка – это заметный рост интереса к российским продуктам класса ERP. Причем некоторые эксперты высказали мнение, что «Галактика» вышла из тени SAP и Oracle и заявила о себе как о серьезном игроке «высшей лиги» корпоративного ERP в России.