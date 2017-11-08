Red Hat представила новую версию OpenStack Platform 12

Red Hat анонсировала Red Hat OpenStack Platform 12, новейшую версию своей масштабируемой и гибкой облачной платформы класса IaaS. Решение построено на основе отрытого проекта OpenStack версии Pike и впервые реализует контейеризированные сервисы, что помогает ускорить разработку приложений за счет большей гибкости и меньшей сложности ИТ-систем. Red Hat OpenStack Platform 12 также получила ряд серьезных улучшений, включая модернизированные механизмы DCI (distributed continuous integration) и усиленные средства безопасности для управления рисками и обеспечения соответствия правилам по работе с данными.

Red Hat OpenStack Platform выступает в качестве основы частных и гибридных облачных решений сотен заказчиков по всему миру, среди которых финансовая группа BBVA, Кембриджский университет, разработчик финансово-аналитических решений FICO, проект Massachusetts Open Cloud, Лаборатория реактивного движения НАСА, Национальная лаборатория Ок-Ридж, онлайн-букмекер Paddy Power Betfair, Santander Bank, телеком-оператор Verizon и поставщик облачных услуг UKCloud. Кроме того, платформа Red Hat опирается на огромную экосистему партнерских решений для корпоративного сектора от Cisco, Dell EMC, Intel, Lenovo, Rackspace и NetApp, а также Ericsson, Nokia, NEC, Huawei, Cisco и других представителей телеком-индустрии.

Red Hat OpenStack Platform 12, построенная на основе ОС Red Hat Enterprise Linux и предназначенная для создания частных и общедоступных облачных инфраструктур. представляет собой протестированную, сертифицированную и обеспеченную поддержкой корпоративного уровня версию СПО OpenStack, высокая динамичность которой обеспечивает оперативность масштабирования и максимально быстрое удовлетворение потребностей заказчиков без ущерба для доступности, производительности и безопасности. В состав Red Hat OpenStack Platform также входит Red Hat CloudForms, мультиоблачная платформа управления , реализующая прозрачный операционный контроль и управление инфраструктурой и рабочими нагрузками Red Hat OpenStack Platform на основе политик. Кроме того, Red Hat OpenStack Platform 12 тесно интегрируется с Red Hat Ceph Storage, программной СХД, обеспечивающей блочное, файловое и объектные хранилища данных с горизонтальным масштабированием.

Главное новшество Red Hat OpenStack Platform 12 – это контейнеризация сервисов OpenStack. Играя ведущую роль в развитии открытого проекта OpenStack, Red Hat также лидирует в области продвижения контейнерных технологий в корпоративном секторе и разработке инновационных контейнерных проектов с открытым кодом. Чтобы ускорить вывод на рынок новых предложений, современной организации нужна облачная инфраструктура, способная распределять ресурсы быстрее, эффективнее и с большей масштабируемостью. Упаковка сервисов OpenStack в Linux-контейнеры отлично решает эту задачу, повышая гибкость таких процессов, как модернизация, откат к предыдущей версии и обслуживание сервисов, и одновременно облегчая эксплуатацию облака. Кроме того, контейнеризация упрощает масштабирование сервисов OpenStack, помогая оперативно реагировать на изменение нагрузки по стороны пользователей.

Вне зависимости от варианта развертывания, будь то установка с нуля или автоматизированное обновление с помощью инструмента director, Red Hat OpenStack Platform 12 упаковывает в контейнеры большинство сервисов OpenStack, а также на условиях Technology Preview выполняет контейеризацию сетевых служб и служб хранения данных. В результате, стратегические партнеры Red Hat получают возможность сертифицировать свои драйверы и подключаемые модули для этой новой модели развертывания с минимально затрагивая обслуживание заказчиков.

Новые функции Red Hat OpenStack Platform 12, такие как сервис automated infrastructure enrollment, помогают повысить безопасность и эффективность за счет автоматизации управления жизненным циклом сертификатов безопасности. Компоненты платформы OpenStack Block Storage (Cinder) и Bare Metal Provisioning (Ironic) обновлены для поддержки шифрования томов и улучшенной работы с дисковыми разделами, соответственно. Расширяя поддержку глобальных инициатив в области управления рисками, Red Hat предлагает заказчикам Red Hat OpenStack Platform возможность загрузить на портале Customer Portal новое руководство по безопасности, в котором рассматриваются средства, способы и рекомендации по реализации мер безопасности при построении защищенных сред OpenStack.

Понятие компонуемости впервые появилось в Red Hat OpenStack Platform 10 с введением составных (composable) ролей, наборов из отдельных процессов и сервисов, которые операторы могут формировать по своему усмотрению. Red Hat OpenStack Platform 11 расширила использование составных ролей, чтобы с их помощью упростить развертывание и обновление платформы. Red Hat OpenStack Platform 12 идет еще дальше и представляет компонуемые сети composable networks. В предыдущих версиях Red Hat OpenStack Platform пользователям предлагался выбор из жестко заданного набора сетевых топологий, а в новой версии имеется возможность более свободно определить топологию сети с помощью компонуемых сетей. Кроме того, операторы могут определять неограниченное количество сетей, в том числе с использованием популярной топологии L3 spine-and-leaf, что упрощает настройку корпоративных решений OpenStack с учетом специфики масштабирования.

Red Hat OpenStack 12 теперь поддерживает открытые API Redfish DMTF для компонуемых (composable) инфраструктур, что обеспечивает интероперабельность платформы Red Hat с Intel Rack Scale Design (Intel RSD) и другими отраслевыми решения с поддержкой API Redfish.

В Red Hat OpenStack 12 дальнейшее развитие получила technology preview версия OpenDaylight, модульной платформы с открытым кодом, предназначенной для настройки и автоматизации программно-определяемых сетей (SDN). В стремлении помочь заказчикам увеличить скорость и пропускную способность сетей, Red Hat неуклонно расширяет поддержку виртуализации сетевых функций (NFV) в рамках системы OpenDaylight для OpenStack. В частности, Red Hat не только улучшила реализацию Data Plane Developer Kit (DPDK) в рамках своей версии OpenDaylight, но и повысила производительность за счет новых возможностей SDN.

Ранее Red Hat представила Distributed Continuous Integration (DCI), новый механизм взаимодействия заказчиков и партнеров с Red Hat OpenStack Platform. Основная цель, которую Red Hat преследовала при запуске DCI, заключалась в том, чтобы сделать свою программную платформу OpenStack лучшей в отрасли засчет автоматизации задач развертывания, тестирования и обратной связи с заказчиками и партнерами на этапах до и после выпуска релизов ПО. Таким образом, Red Hat получила возможность тестировать и контролировать работу своей платформы на примерах реальных заказчиков и компаний-партнеров. Информация, собираемая DCI, помогает инженерам Red Hat сократить время, необходимое для идентификации, разработки, тестирования и выпуска программных исправлений.

В ближайшее время Red Hat OpenStack Platform 12 будет доступна на портале Red Hat Customer Portal, а также в составе решений Red Hat Cloud Infrastructure и Red Hat Cloud Suite.

Радхеш Балакришнан (Radhesh Balakrishnan), генеральный директор Red Hat по продуктам OpenStack, отметил: «Чтобы воспользоваться плодами цифровой трансформации, предприятиям необходимо обновить ИТ-инфраструктуру для поддержки приложений следующего поколения, использующих преимущества разнообразия аппаратных архитектур, Linux-контейнеров и облачных вычислений. Red Hat OpenStack Platform 12 позволяет сделать это безопасным и предсказуемым способом, одновременно снижая риски привязки к поставщику решений. Контейнеризация сервисов OpenStack, плюс, повышенные безопасностью и стабильностью, которыми славится Red Hat, образуют инфраструктуру корпоративного уровня, с помощью которой организации могут значительно повысить динамичность и адаптивность своих ИТ-систем».

Кевин Шацкеймер (Kevin Shatzkamer), вице-президент и руководитель направления Service Provider Solutions, Dell EMC, сказал: «Имея за плечами 4-летний опыт сотрудничество и совместной разработки облачных решений и систем виртуализации, Dell EMC гордится своим участием в улучшении и расширении функциональных возможностей и повышении надежности Red Hat OpenStack Platform 12. Сочетание передовых инфраструктурных решений Dell EMC и динамичности Red Hat OpenStack Platform помогает заказчикам лучше управлять своими ИТ-средами и создавать платформы для разработки приложений следующего поколения»

Фиген Юген (Figen Ulgen), генеральный директор направления Intel Rack Scale Design, Intel, сказал: «Архитектура Intel Rack Scale Design ориентирована на тесное сотрудничество с нашими партнерами по экосистеме, такими как Red Hat. И мы очень рады, что наши совместные усилия привели к столь важной вехе – поддержке API Redfish DMTF на уровне платформы Red Hat OpenStack Platform. Платформа Red Hat и оборудование на основе Intel RSD поможет заказчикам выйти на новый уровень гибкости, отвечающий требованиям современных масштабируемых ЦОД».