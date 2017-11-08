«Крок» представила сервис ИТ-мониторинга на базе машинного обучения

«Крок» представила новое решение собственной разработки, позволяющее заказчикам повысить устойчивость ИТ-инфраструктуры и отслеживать влияние отдельных ее элементов на ход бизнес-процессов. Применение технологий машинного обучения позволяет прогнозировать возникновение узких мест в ИТ-инфраструктуре и автоматически их устранять. Заказчики могут использовать систему интеллектуального мониторинга из облака «Крок» в формате управляемого сервиса или развернуть его на собственной площадке.

Новое решение Крок помогает привязать работу ИТ к бизнес-целям и стратегически планировать развитие инфраструктуры. Например, интернет-магазин может смоделировать рост числа покупателей в горячий сезон и оценить необходимые вычислительные мощности. Сотовые провайдеры, транспортные операторы таким образом могут повышать надежность биллинговых систем, избегая перебоев в продажах.

Функции машинного обучения снимают с ИТ-службы значительную часть рутинных операций и упрощают контроль ИТ-инфраструктуры. Система определяет косвенные признаки аномалий в работе серверов, приложений, сетевых устройств, позволяя ИТ-службе превентивно предупреждать проблемы на ранних стадиях их появления.

По мере накопления опыта система мониторинга сможет подсказывать службе поддержки варианты решения возникающих инцидентов. При поступлении заявки от пользователя система проверяет, какие проблемы возникали в ИТ-инфраструктуре в заданный период. Таким образом, можно связать задержки в работе бизнес-приложения с перегрузкой диска в сервере или некорректной настройкой сети и адресовать заявку специалисту, который отвечает за данный участок.

«Наша система объединяет более 10 ведущих open source продуктов для мониторинга ИТ, управления базами данных и визуализации показателей эффективности, — отметил Валентин Нык, руководитель отдела систем управления ИТ-инфраструктурой «Крок». — При необходимости добавить нужные функции в систему могут даже собственные разработчики заказчика — в отличие от закрытых продуктов, чьё развитие всегда остаётся в руках вендора».

Применение open source повысило гибкость интеграции системы в сложные ИТ-инфраструктуры. Сегодня за работоспособность ИТ в крупной компании нередко отвечают несколько систем мониторинга, которые либо поставляются вместе с ПО, либо внедряются точечно для отдельных участков инфраструктуры. Продукт «Крок» обеспечивает зонтичный мониторинг, собирая цельную картину даже с разрозненных источников: бизнес-приложений, средств виртуализации, сетевых устройств, СХД.

Новое решение пополнило портфель продуктов «Крок» для ИТ-мониторинга, который уже включает системы от Microsoft, Hewlett Packard Enterprise, BMC Software и др. За свою более чем 10-летнюю историю направление мониторинга ИТ-инфраструктуры Крок выполнило проекты для множества заказчиков с крупными ИТ-инфраструктурами, в том числе, «Центральной пригородной пассажирской компании», «М.Видео», «ВТБ24», Сбербанка, Росбанка, КБ «Авиадвигатель» и др.