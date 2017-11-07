«Техносерв» модернизировал гидрологическую сеть Красноярского края

«Техносерв» объявил о завершении проекта по модернизации гидрологической сети наблюдений для ФГБУ «Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (ФГБУ «Среднесибирское УГМС»).

ФГБУ «Среднесибирское УГМС» осуществляет свою деятельность на территории Красноярского края, расположенного в бассейне реки Енисея и омываемого на севере водами двух морей Северного Ледовитого океана – Карским морем и морем Лаптевых, а также на территории республик Хакассии и Тывы. Государственная наблюдательная сеть Среднесибирского УГМС – это система стационарных и подвижных пунктов наблюдений, в том числе постов, станций, лабораторий, центров, предназначенных для наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее метеорологических, климатических, аэрологических, гидрологических и других характеристик, а также для определения уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов.

Проект по модернизации гидрологической сети ФГБУ «Среднесибирское УГМС» выполнялся в рамках ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах». Основными целями программы являются: гарантированное обеспечение водными ресурсами устойчивого социально-экономического развития Российской Федерации; сохранение и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения; увеличение доли гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности; увеличение доли модернизированных и новых гидрологических постов и лабораторий.

На 12 гидрологических постах «Техносервом» создан автоматический гидрологический комплекс (АГК) для оперативного получения информации об уровне и температуре воды, влажности, давлении и температуре атмосферного воздуха, количестве и интенсивности выпавших осадков, высоте снежного покрова. Для четырех АГК организована передача информации через спутниковый терминал НИЦ «Планета», что позволило получать гидрологическую информацию в условиях отсутствия всех видов связи.

Также на 10 гидрологических постах развернуты стационарные гидрометрические установки «ГР-70», предназначенные для измерений скорости течения, глубины, ширины потока и взятия проб воды на мутность при дистанционном управлении с берега.

Пять труднодоступных постов (горный район Усть-Тарташ на реке Малый Абакан, с. Отрок на реке Сыда, д. Новая Бахта на берегу Красноярского водохранилища, пос. Березовая на реке Сисим, г. Дивногорск на реке Енисей) снабжены элементами жилой инфраструктуры. Эти станции расположены в сложных физико-географических и суровых климатических условиях таежной, полярной и высокогорной зон, а также в населенных пунктах или вдали от них, с которыми отсутствует регулярное транспортное сообщение, почтовая связь, отсутствуют медицинские, школьные и торговые предприятия и учреждения. На данных постах развернуты модульные комплексы под жилые и нежилые помещения – дома, склады, гаражи, бани – для обеспечения комфортной жизнедеятельности сотрудников Росгидромета.

«Проведенная модернизация гидрологических постов позволила добиться полнофункциональной, высокоэффективной и технологичной работы водной наблюдательной сети Краснодарского края. С вводом в эксплуатацию нового оборудования значительно повысилась точность всех проводимых измерений. Полученная информация будет особенно ценной в период развития весеннего половодья и паводков. Все заинтересованные организации, в том числе МЧС, смогут оперативно получать данные о состоянии водных объектов. Кроме того, благодаря созданию жилой и производственных зон для специалистов Росгидромета, осуществляющих наблюдения в суровых климатических условиях Сибири, на пяти труднодоступных станциях обеспечено существенное улучшение их условий труда и жизнедеятельности», – отметил Владимир Викторович Еремин, начальник ФГБУ «Среднесибирское УГМС».

«Все модернизированные посты и установленные специалистами «Техносерва» автоматические комплексы работают устойчиво и без сбоев. Стоит отметить, что большая часть работ проводилась в сложных условиях Сибири, а также в труднодоступных горных районах края, что потребовало большого профессионализма и выносливости от задействованных в проекте инженеров интегратора, – сказала Юлия Кржешовская, директор департамента по работе с федеральными органами исполнительной власти компании «Техносерв». – Техническое перевооружение гидрологических постов ФГБУ «Среднесибирское УГМС» позволило обеспечить стабильное функционирование его наблюдательной сети, получать оперативную информацию об уровнях воды в реках Енисей и бассейне Красноярского водохранилища. Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что ФГБУ «Среднесибирское УГМС» вооружен современными технологиями для выполнения важных задач Росгидромета, направленных на благо жителей и экономики подведомственных ему областей».

«Техносерв» является постоянным партнером региональных Управлений Росгидромета. Так, компания завершила проекты по созданию Центров сбора, обработки и передачи гидрологической информации для ФГБУ «УГМС Республики Татарстан» и ФГБУ «Северное УГМС».