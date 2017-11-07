«Корус Консалтинг СНГ» создает сеть лабораторий мастер-данных

«Корус Консалтинг СНГ» приступила к созданию сети лабораторий мастер-данных, неотъемлемой части сервиса «Корус Каталог». Вторая (после Москвы) лаборатория начнет свою работу в середине ноября текущего года в Санкт-Петербурге.

Если «Корус Каталог» — это электронный облачный сервис для хранения и синхронизации между торговыми сетями и поставщиками достоверной информации о товарах на территории Российской Федерации, то лаборатория — это центр создания контента и инструмент контроля достоверности информации о товарах.

Оцифровка товарных позиций, документации, сопровождающей товар (линейные размеры, цены, потребительские свойства, логистические характеристики), медиа-контента (фото/видео/3D-изображений, промо-баннеров, рекламы), — вот основная задача деятельности лаборатории.

Цель — появление в «Корус Каталог» проверенного и валидного цифрового контента о товарах, откуда он доступен торговым сетям. Торговая сеть напрямую экспортирует данные в свою учетную систему и на основании этой информации формируется контент для интернет-магазинов, создаются электронные ценники, пользовательские приложения, электронные документы (EDI и ЭДО).

«Торговые сети крайне заинтересованы в получении качественных, стандартных и достоверных данных о товарах от производителей и поставщиков. С «Корус Каталогом» и сопряженной с ним сети лабораторий российский ритейл идет в сторону цивилизованного рынка, в сторону электронной коммерции, которая немыслима без единой, структурированной, электронной базы данных о товарах. В наших планах открытие лабораторий в каждом федеральном округе Российской Федерации, — отметил Олег Виниченко, руководитель направления мастер-данных и цифрового контента «Корус Консалтинг СНГ».