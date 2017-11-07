Delta представила решение InfraSuite Device Master для управления ЦОД

Delta Electronics представила InfraSuite Device Master —решение для управления ЦОД, которое предоставляется бесплатно. Этот новый программный продукт дает операторам и руководителям ЦОД возможность контроля критически важного оборудования дата-центра в режиме реального времени, в частности, источников бесперебойного питания (ИБП), систем охлаждения, а также мониторинга и управления.

Д-р Чарльз Цай (Charles Tsai), директор подразделения Mission Critical Infrastructure Solutions (MCIS) в Delta Electronics, отметил: «InfraSuite Device Master — это бесплатное, но в то же время мощное и удобное решение для управления ЦОД и его инфраструктурой, где требуется профессиональный мониторинг критически важного оборудования. Это идеальное решение, поскольку оно позволяет операторам в любой момент по мере необходимости переключаться с простого мониторинга устройств на комплексное управление инфраструктурой центра обработки данных».

InfraSuite Device Master можно загрузить бесплатно уже сейчас на веб-сайте Delta. Решение отправляет оповещения о состоянии устройств, предоставляет доступ к журналу событий и ретроспективным данныым по всей инфраструктуре объекта, и все это — в удобном формате на экране мониторинга. Этот функционал может использоваться для управления инфраструктурой как на одном объекте, так и нескольких разнесенных пунктах, расположенных в разных городах или даже странах. В InfraSuite Device Master используется ролевой принцип назначения полномочий пользователям. Приложение направляет автоматические персонализированные оповещения по электронной почте, а также текстовые и аудиосообщения.

Новый продукт может бесплатно использоваться не более чем на пяти устройствах. InfraSuite Device Master поставляется с системами бесперебойного питания Delta и подходит как для небольших центров обработки данных, так и для централизованных систем управления и мониторинга. InfraSuite Device Master легко развертывается и, помимо мониторинга в реальном времени, также предоставляет историию событий по всем контролируемым устройствам на объекте. Кроме того, если организация в дальнейшем решит внедрить комплексное управление инфраструктурой ЦОД, она сможет легко перейти с InfraSuite Device Master на полнофункциональное DCIM-решение Delta InfraSuite Manager.

Основные преимущества InfraSuite Device Master: бесплатная загрузка; простое развертывание; мониторинг в режиме реального времени; широкая поддержка протоколов, включая Modbus, SNMP и OPC; автоматические оповещения по электронной почте, SMS или с помощью аудиосообщений; комплексное управление доступом пользователей по группам и привилегиям; эффективное управление событиями, включая заданные уровни событий и расширенные возможности запросов; полный журнал событий для последующей оценки и анализа.