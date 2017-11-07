«Аплана.ЦР» и ЭОС будут совместно продвигать EOS for SharePoint

«Электронные офисные системы» (ЭОС) и «Аплана. Центр разработки» (ГК «АйТи») заключили соглашение о сотрудничестве по продвижению на российском рынке решения EOS for SharePoint. Программный продукт создан на базе платформы Microsoft SharePoint и включает в себя функционал для автоматизации задач электронного документооборота и создания корпоративных порталов.

Компания «Аплана. Центр разработки» реализует комплексные проекты по заказной разработке, построению и модернизации корпоративных информационных систем, разработке и внедрению бизнес-приложений, созданию интеграционных и аналитических систем. В «Аплана.ЦР» выделен центр портальных решений Microsoft, который специализируется на создании корпоративных порталов, системах управления знаниями и заказных решениях на платформе Microsoft SharePoint.

С начала своего создания центр выполнил более двадцати портальных проектов для таких заказчиков, как «Транснефть», Schneider Electric, ВТБ24, Фольксваген Групп, РоссельхозБанк и других. Компания уже имеет опыт реализации проектов в области ЕСМ на платформах IBM и Alfresco в партнерстве с компанией «Логика бизнеса» (ГК АйТи)

ЭОС специализируется на создании и внедрении систем класса СЭД/ECM на базе платформы Microsoft SharePoint, решающих задачи управления корпоративными документами, архивами и бизнес-процессами, а также считается признанным отраслевым экспертом в вопросах нормативно-методического обеспечения электронного документооборота. Продуктовая линейка компании включает собственные решения для всех категорий потребителей – государственного сектора, крупного, среднего и малого бизнеса. За 23 года работы на российском рынке ЭОС совместно с партнерами реализовали более 7000 проектов в России и в ближнем зарубежье.

Руководитель центра портальных решений Microsoft компании «Аплана. Центр разработки» Евгений Фомин отметил: «Компания ЭОС является одним из лидеров российского рынка систем электронного документооборота на базе платформы Microsoft SharePoint. Это было одной из причин выбора для наших портальных проектов продукта EOS for SharePoint наряду с ее гибкостью и развитостью функционала. Включение в портфель компании данного продукта позволит предлагать нашим заказчикам современный функционал классического документооборота на самой популярной портальной платформе».

Директор по маркетингу Елена Иванова компании ЭОС сказала: «В лице компании «Аплана. Центр Разработки» мы приобрели партнера с большим опытом разработки и внедрения корпоративных решений на платформе Microsoft SharePoint. Продукт EOS for SharePoint ориентирован преимущественно на крупный и средний бизнес, и для нас очень значимо, что именно на таких проектах специализируется наш новый партнер. Мы уверены, что совместная работа ЭОС и компании «Аплана. Центр Разработки» по продвижению EOS for SharePoint позволит в полной мере учитывать актуальные и даже перспективные потребности заказчиков в автоматизации бизнес-процессов управления электронными документами».