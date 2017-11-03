SAP и Oxford: здравоохранение ждет цифровая трансформация

Глобальное исследование, проведенное SAP совместно с Oxford Economics показало, что около 70% медицинских компаний ожидают в течение 2 лет значительных положительных изменений, связанных с переходом на цифровую модель бизнеса. Участники опроса считают, что цифровая трансформация поможет добиться весомых конкурентных преимуществ, повысить качество сервиса, обеспечить пациентам лучший уход и лечение.

В ходе исследования было опрошено порядка 400 топ-менеджеров международных компаний, они определили ключевые тренды, которые, по их мнению, будут оказывать заметное влияние на развитие здравоохранения. Эксперты считают, что максимальный объем инвестиций будет связан со сферой больших данных и аналитики, 76% компаний будут вкладывать деньги именно в них, 65% сосредоточатся на облачных технологиях.

Несмотря на то, что большинство медицинских компаний считают цифровую трансформацию важной для развития бизнеса и повышения качества сервиса, всего 2% из них находятся сейчас в стадии завершения этого процесса, 54% запустили тестовые или пилотные программы по переходу на цифровую модель работы. Ряд компаний уже применяет системы, позволяющие эффективно использовать накопленные данные для дальнейшей глубокой аналитики и улучшения результатов лечения пациентов.

Такими решениями пользуются многие зарубежные лечебные учреждения, например, совместно с Американским обществом клинической онкологии (ASCO) была разработана платформа CancerLinQ для работы с большими данными. Она позволяет полностью изменить подход к лечению онкологических больных: собирая анонимные данные о пациентах и протоколах лечения из электронных архивов, а затем анализируя их, решение поможет разрабатывать дальнейшие программы помощи для пациентов со схожей динамикой. Кроме этого, CancerLinQ следит за качеством сервиса и медицинских услуг и мониторит тенденции в сфере онкотерапии.

Дмитрий Шепелявый, заместитель генерального директора SAP CIS, отметил: «Технологические инновации станут катализатором важнейших изменений в сфере здравоохранения, помогут совершить эволюционный скачок к цифровой медицине, управляемой данными. Сейчас именно данные становятся критически важными для дальнейшего развития медицины, опираясь на них мы получаем, например, возможность выстраивать предиктивные модели, которые затем станут основой для специализированных программ по профилактике заболеваний или лечения. Интерес к подобным решениям есть не только за границей, не так давно мы запустили совместный пилотный проект с правительством Тюменской области, он как раз связан с обработкой накопленных медицинских данных на базе SAP Predictive Analytics. Основная его цель – выявить пациентов в группе риска, повысить качество ранней диагностики, а, кроме этого, повысить эффективность расходования бюджетных средств».