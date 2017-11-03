«Рэйдикс» будет работать с системным интегратором Shrinkit IT

Вендор СХД «Рэйдикс» подписал партнерский договор с аргентинским системным интегратором Shrinkit IT (Буэнос-Айрес). Аргентинский партнер специализируется на создании инфраструктуры для центров обработки данных, решениях для видеонаблюдения, защиты данных и виртуализации. Shrinkit IT планирует использовать программно-определяемую технологию Raidix для построения высокопроизводительных масштабируемых систем хранения данных. Основные области применения нового решения – аграрный и производственный сектор, средние и крупные предприятия, научно-исследовательский кластер и др.

Shrinkit IT предоставляет конечным клиентам ИТ-решения под ключ. Проектные компетенции «Рэйдикс» в разработке оптимальной программно-аппаратной конфигурации для конкретных заказчиков и двадцатилетний опыт партнера на аргентинском рынке позволяют сформировать целевое решение для различных задач и типов нагрузки. СХД под управлением Raidix на базе стандартного серверного оборудования обеспечивает гибкость масштабирования действующей инфраструктуры и снижение общей стоимости владения системой.

Возможности Raidix включают в себя неснижаемую производительность (до 25 ГБ/с на ядро процессора) при работе с файлами терабайтных размеров даже в случае отказа до трех дисков в массиве, отказоустойчивость в двухконтроллерном режиме, поддержку блочных (Fibre Channel, InfiniBand, iSCSI, 12G SAS) и файловых (NFS, SMB, AFP, FTP) аппаратных протоколов, упреждающую реконструкцию данных и другие функциональные преимущества. Кроме того, универсально совместимая технология Raidix призвана решить проблему управления разрозненными аппаратными комплексами и массивами, их унификации и максимально эффективной эксплуатации.

Растущий сегмент видеонаблюдения и видеоаналитики в Аргентине рождает спрос на надежные и легко расширяемые хранилища с высоким уровнем доступности данных. Совместный проект «Рэйдикс» и Shrinkit IT позволит повысить экономическую эффективность хранения видеоданных в высоком разрешении, обеспечить высокую плотность хранения и максимальную скорость обработки информации без потери кадров.