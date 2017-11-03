«Почта Банк» запустил сервис бесконтактных платежей Samsung Pay

С 1 ноября клиенты «Почта Банка» могут добавлять банковские карты Visa в Samsung Pay и оплачивать покупки устройствами Samsung в торговых точках и в интернете.

Добавить дебетовую, кредитную или виртуальную карту Visa «Почта Банка» в Samsung Pay могут пользователи смартфонов серии Samsung Galaxy или устройства Gear S3. Для этого достаточно просто отсканировать карту с помощью камеры смартфона или вручную ввести ее данные, указать код, полученный в SMS-сообщении от банка и добавить подпись в приложение Samsung Pay. Привязать карту в Samsung Pay можно за пару минут.

Особенность Samsung Pay заключается в том, что помимо технологии NFC (Near Field Communication) он поддерживает собственную технологию Samsung MST (Magnetic Secure Transmission). Это дает возможность оплачивать покупки смартфоном Samsung Galaxy или устройством Gear S3 на любом терминале по бесконтактной технологии или магнитной полосе. Оплата услуг с помощью смартфона возможна только после подтверждения по отпечатку пальца или PIN-коду. Выбрать удобный способ авторизации клиенты могут в процессе добавления карты в Samsung Pay.