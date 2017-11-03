Hyundai и Microsoft открывают VR-измерение в центре Москвы

В течение нескольких месяцев команда Hyundai совместно с компанией HoloGroup работала над созданием уникального экскурсионного проекта, который позволит посетителям Hyundai Motorstudio взглянуть на пространство галереи с совершенно другого ракурса. Теперь любой желающий может примерить очки дополненной реальности HoloLens и перенестись в совершенно новый голографический мир.

У зрителей будет возможность узнать об успехах команды Hyundai Motorsport

Маршрут экскурсии охватывает все пространство галереи. Самая зрелищная часть — виртуальный тур по Сеулу. Гость может ознакомиться с картой города, на которую нанесены основные достопримечательности и выбрать наиболее интересную для себя — мост Панпхо, башню Намсан, cобор Мендон, площадь Кванхамун, храм Досеонса — и три дворцовых комплекса — дворец Кенбоккун, дворец Токсугун и дворец Чхандоккун. Каждая из локаций представлена несколькими планами в формате 360-видео, что позволяет рассмотреть достопримечательность и даже увидеть других виртуальных «туристов».

Кроме того, у зрителей будет возможность узнать об успехах команды Hyundai Motorsport и ее участии в чемпионате мира по ралли WRC 2015, а также почувствовать себя за рулем раллийного болида. Еще одна зона посвящена ретроспективе из 20-ти ключевых событий из жизни компании за время ее существования – с 1966 года по сегодняшний день. На экскурсии Hyundai также будет представлена необычная модель автомобиля Hyundai Sonata. Прикосновение к каждой голографической кнопке, находящейся в любой части авто, запускает виртуальный гид. Например, кнопка на колесе позволит узнать о вариантах дисков и их размере, а кнопка на багажнике «расскажет» о его бесконтактном открытии.

Принять участие в экскурсии можно бесплатно в любой день недели в часы работы Hyundai Motorsport по адресу: г. Москва, улица Новый Арбат, д. 21, стр. 1.