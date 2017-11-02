Продвинутая бизнес-аналитика станет массовой

Компания Basegroup Labs, поставщик программных продуктов и решений в области анализа данных, представила аналитическую платформу Loginom. Если раньше глубокая аналитика была доступна преимущественно крупным компаниям, то с Loginom принимать управленческие решения, основанные на точной и достоверной информации, смогут компании малого и среднего бизнеса.

Аналитические платформы развиваются по нескольким ключевым направлениям: визуализация, машинное обучение, нейронные сети. При этом каждое направление само по себе оставляет нерешенным ряд вопросов. В частности, визуализация не решает сложных задач по консолидации и очистке данных, проведению сложных расчетов, прогнозированию и оптимизации. Машинное обучение не работает, когда недостаточно данных, нет фиксации влияющих факторов, необходимо учесть бизнес-правила, а данные забиты «шумом». Также аналитики сталкиваются с такими вызовами, как растущее количество источников, отсутствие связности межу данными и унификации, разная структура и детализация данных.

Новая аналитическая платформа Loginom, пришедшая на смену платформе предыдущего поколения Deductor, разрабатывалась на протяжении 7 лет. Декларируемые цели и задачи потребовали не просто обновления Deductor, а построения системы на базе принципиально новой архитектуры. В результате специалисты Basegroup Labs создали продукт, максимально адаптированный к потребностям компаний малого и среднего бизнеса.

Basegroup Labs разработала готовое решение со встроенными возможностями консолидации, очистки, сложных расчетов, прогнозирования и оптимизации данных. Пользователям Loginom доступны инструменты для самостоятельной настройки параметров анализа, смены правил и модификации процессов. В Loginom встроена очистка данных, отсечение до 99% «информационного мусора», интеграция с любыми хранилищами данных, включая базы данных, отдельные файлы, учетные системы, социальные сети, веб-сервисы и т.д. Платформа обладает удобным пользовательским интерфейсом, не требующим для работы специальной подготовки, позволяет компании получать преимущества от применения глубокой аналитики в самые короткие сроки. Loginom поддерживает технологии анализа: от простой логики до машинного обучения. Платформа поддерживает веб-сервисы и мобильные приложения для работы с системой, обладает широким выбором возможностей для визуализации результатов.

Быстрое развертывание платформы возможно на любой рабочей станции с минимальными требованиями к «железу». Loginom эффективно утилизирует аппаратные ресурсы, способен работать на серверах минимальной конфигурации. Систему можно развернуть как в частном, так и в публичном облаке.

Loginom радикально сокращает время от генерации идеи до практического применения аналитики в бизнесе. Объем обрабатываемых данных увеличился с 2 ГБ до 16 ТБ, скорость обработки данных увеличились примерно в 1000 раз по сравнению с предыдущей версией. Время установки новых решений сократилось с нескольких суток до 5 минут. По ряду показателей Loginom превосходит западные аналоги.

«Объем накапливаемых в каждой компании данных растет с каждым днем, также увеличивается и стоимость управленческих ошибок, основанных на неверных или неполных данных. Потребность бизнеса в аналитике крайне высока, при этом наблюдается острый дефицит квалифицированных специалистов. И мы видим, что время рынок труда не способен удовлетворить растущий спрос. Единственный выход — кардинально снизить порог входа в продвинутый анализ данных, сделать инструменты анализа по-настоящему массовыми. Платформа Loginom призвана изменить правила игры, так как она позволяет использовать аналитический функционал без специальной подготовки, то есть, сделать глубокую аналитику доступным бизнес-инструментом», — говорит Алексей Арустамов, директор BaseGroup Labs.

BaseGroup Labs много лет сотрудничает с учебными заведениями, которые получают доступ к продуктам компании в рамках образовательной программы. Студенты более 100 учебных заведений уже работают с бесплатной версией аналитической системы Deductor. Также с целью повышения квалификации специалистов BaseGroup Labs был создан электронный учебный центр и организованы регулярные курсы по бизнес-аналитике.