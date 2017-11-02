Платформа Doxis4 получила сертификат совместимости с S/4HANA от SAP

Платформа Doxis4 компании Ser прошла сертификацию SAP S/4HANA для архивных интерфейсов ArchiveLink и ILM. Компании, которые внедряют новое поколение S/4HANA, смогут безопасно хранить документы и данные из SAP в архиве на базе Doxis4.

Пользователи ECM-платформы Doxis4 смогут продолжить работать с существующими решениями и после перехода на продукт S/4HANAот SAP. Клиенты компании Ser, использующие сертифицированный компонент Doxis4 HTTP ContentServer (HCS) для архивации данных с помощью интерфейсов ArchiveLink и Doxis4 WebDAV Connector для ILM (Information Lifecycle Management), могут безопасно хранить документы и данные SAP: списки для печати, заказы (PO), или входящие счета — в том числе защищенным от несанкционированного доступа способом. Помимо этого, пользователи могут управлять периодом хранения документов, в соответствие с требованиями законодательства.

«Мы поддерживаем новейшие технологии компании SAP на ранних стадиях. Если вы утверждаете, что поддерживаете SAPS/4HANA, вы должны доказать это. Компания Ser ранее уже получала сертификаты SAР, и мы не останавливаемся на достигнутом и расширяем экспертизу, постоянно поддерживая технологичность и безопасность на высшем уровне», — отмечает Клаус Ойленбах, руководитель отдела технологий компании Ser.

Компания Ser как сертифицированный партнер SAP предлагает глубокую интеграцию решений SAP и пакета Doxis4 iECM, что уже оценили многие заказчики. Более 50% клиентов Ser используют решение на базе Doxis4 совместно с продуктами SAP для широкого круга задач — архивация данных и документов, электронные досье, автоматическая обработка входящих счетов и других бухгалтерских документов. Последнее решение интегрировано с использованием сертифицированного интерфейса InvoiceMaster 8.3, который входит в пакет Doxis4 iECM. SER также имеет собственное пространство имен в SAP (/SER/IM4S).