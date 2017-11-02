Парк «Сокольники» сделал свои услуги высокотехнологичными

Через платежные решения компании Uniteller приобрести билеты и оплатить услуги парка «Сокольники» теперь можно дистанционно, выбрав на сайте парка необходимую категорию из сферы досуга.

Благодаря внедрению технологий онлайн-эквайринга, теперь посетители парка могут посвятить больше свободного времени для общения, прогулок, танцев и пр.

Посетив сайт парка, посетители смогут оплатить услуги общественного культурно-образовательного пространства «Букводом», эстрадной площадки «Веранда танцев», услуги детских праздников, горнолыжных тренажеров SKIGYM, радиопоздравлений, кемпинга, хранения велосипедов в зимний период. Кроме того, там же можно будет приобрести сувениры парка и билеты в Музей парка «Сокольники».

По результатам всероссийского опроса, проведенного аналитическим центром НАФИ, с 2015 года почти вдвое выросла доля россиян, которые осуществляют безналичную оплату услуг в сфере досуга. К 2017 году оборот рынка бесконтактных платежей в России составит не менее p20 млрд, а при благоприятном развитии событий достигнет p50 млрд.

Безопасность процессинга Uniteller подтверждена сертификатом стандарта безопасности данных индустрии платежных карт PCI DSS. Надежность сервиса обеспечивается системой мониторинга мошеннических операций, применением 3D Secure - современной технологии обеспечения безопасности интернет-платежей.