Traft-OnLine получила систему автоматического заполнения транспортных документов

Система управления грузоперевозками Traft-OnLine в новом релизе получила функцию, которая позволяет всем пользователям заполнять транспортные документы в личном кабинете в режиме онлайн, а затем получать уже заполненные транспортные документы, включая транспортную накладную и путевой лист, сообщили в московском офисе транспортной компании Traft – разработчика программы.

По словам руководителя проекта Traft-OnLine Игоря Александрова, теперь при создании новой заявки на перевозку данные из заполняемых документов автоматически подставляются в бланки транспортной накладной с указанием контактных лиц на погрузке и на выгрузке. Кроме того, в карточке заказа автоматическое определение адресов отправки и доставки грузов, таким образом пользователь сокращает время на оформление документов по типовым регулярным рейсам и при необходимости лишь корректирует детали в них. «Когда логисты транспортной компании с помощью ПО назначают водителя по конкретному заказу – эти данные также автоматически подгружаются в бланк транспортной накладной, причем не только по водителю, с указанием его паспортных и контактных данных, но и по транспортному средству, включая его марку, госномер и тип загрузки», – говорит Александров. По мнению эксперта, подобное нововведение существенно упрощает и ускоряет внутрискладскую логистику на крупных комплексах, где действует строгий пропускной режим, а все заявки на погрузку и выгрузку даже в случае срочных заказов должны пройти несколько циклов и инстанций согласования.

В Traft отмечают, что подобное обновление системы позволяет не только оптимизировать действий водителей на погрузочной площадке складского комплекса или на любой другой точки выгрузки в городе или за его пределами, но и экономить финансы на неэффективных действиях складского персонала, который зачастую допускает ошибки при заполнении транспортных документов в спешке. Аналитики компании подсчитали, что ручное заполнение бумаг на выгрузке не только увеличивает риск допущения ошибок (наиболее частая проблема - данные заполняются в неправильных графах), но и увеличивает время всех цепочек поставки почти на 2 часа в каждый рабочий день (расчеты производились на примере складского комплекса в Шахово площадью 22,5 тыс. кв.м. при одновременном нахождении на его территории 43 грузовых машин). Снижение данных временных затрат позволяет клиентам дополнительно экономить на эффекте масштаба, говорят в Traft.

Traft-OnLine представляет собой российский импортонезависимый комплекс систем управления процессами грузоперевозок, который работает по модели SaaS и позволяет пользователям через универсальный интерфейс создавать и контролировать все этапы грузоперевозок, отслеживать трекинг транспорта и получать электронные версии всех транспортных документов по итогу выполнения рейсов.

В середине октября 2017 года совладелец Lutik Group (бренды Lutik и Baleno) Торгом Ширинян выкупил у российской грузовой компании Traft онлайн-систему управления грузоперевозками Traft-Online для развития собственного агрегатора под брендом Vezubr. Теперь Traft, по словам исполнительного директора компании Артура Мурадяна, подключится к Vezubr как один из перевозчиков.