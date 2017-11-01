Резидент «Сколково» установит на дорогах Татарстана инновационные камеры

В течение ближайшего года резидент ИТ-кластера Фонда «Сколково» компания «Автодория» установит на автодорогах Татарстана инновационные камеры фиксации нарушений правил дорожного движения. По инициативе ГИБДД республики они появятся за пределами населенных пунктов, на шести наиболее аварийно опасных трассах общей протяженностью 1270 км.

В Татарстане будет установлено оборудование нового поколения — «Автодория 3.0». Камеры разработаны с использованием запатентованной технологии отправки информации по низкоскоростным каналам связи, работают от автономных источников энергии и могут применяться как в стационарном, так и в переносном варианте. «Автодория 3.0» фиксирует 17 типов нарушений ПДД и может быть интегрирована с другими камерами системы в единую зону контроля. Это важно для обеспечения дополнительной безопасности на сложных участках дорог.

Преимущества системы, разработанной резидентом «Сколково», заключается в том, что она может передавать информацию о нарушениях в отсутствие стабильного канала передачи данных и работать там, где нет постоянного источника электропитания. Это позволяет сократить затраты на внедрение системы в отдаленных районах. Напомним, что в свое время «Автодория» стала первой российской системой фотофиксации, позволяющей фиксировать среднюю скорость движения транспортных средств.

В зонах действия системы снижается доля нарушителей скоростного режима, что делает дорожное движение более предсказуемым и безопасным. Инновационные камеры «Автодории» незаметны для устанавливаемых в автомобилях радар-детекторов и позволяют существенно снизить количество аварий на контролируемых участках.

Рассказывает Антон Куховаренко, технический директор компании «Автодория»: «Уже сейчас половина всех камер фотофиксации нарушений ПДД на загородных трассах России — это система контроля средней скорости «Автодория». Мы обладаем опытом и технологиями, чтобы предоставить регионам решения для оснащения системами фотофиксации любых участков дорог вне населенных пунктов. Совместно с ГИБДД Татарстана мы организовали опытные участки контроля между уже установленными зонами контроля системы «Автодория», наиболее длинным из которых стал участок автомобильной дороги «Казань-Оренбург» протяженностью 56 км. Практика показывает, что после установки системы контроля скорости аварийность снижается до 50%, а количество нарушителей на контролируемых участках сокращается на 30%. Новая технология не ведет к удорожанию системы для региона».

Продолжает Павел Кривозубов, руководитель направления "Робототехника и искусственный интеллект" ИТ-кластера фонда «Сколково»: «”Автодория” уникальна тем, что эффект от внедрения их решений измеряется в реальных показателях снижения количества ДТП в регионах, где внедряются такие проекты. Это подчеркивает важность работы “Сколково” как института развития, который помогает компаниям, создающим жизненно важные решения. “Автодории”, в частности, Центр интеллектуальной собственности “Сколково” оказал помощь в патентовании решений компании. И теперь “Автодории” значительно проще реализовывать свои проекты на российском и зарубежных рынках».