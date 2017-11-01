«Информзащита» автоматизирует отчетность рыболовецких судов

По информации от пресс-службы компании «Информзащита», завершены работы по созданию государственной информационной системы «Электронный промысловый журнал» (ГИС ЭПЖ) по заказу «Центра системы мониторинга рыболовства и связи» (ЦСМС). Функционал системы уже апробирован на 300 судах России и будет масштабирован на 3 тыс. судов.

С помощью ЭПЖ происходит замена «бумажных» журналов на цифровые. Это влияет на скорость принятия управленческих решений за счет автоматизированного бесперебойного приема и регистрации судовой отчетности, на рациональность использования водных биологических ресурсов и изучение их имеющихся запасов. Главной задачей «Электронного промыслового журнала» (ЭПЖ) является регистрация на судне всех промысловых операций и передача их в виде судовых суточных донесений, заверенных электронной подписью капитана судна или уполномоченного лица, в Отраслевую систему мониторинга, созданную для повышения эффективности исследований состояния запасов водных биоресурсов и среды их обитания. Эти данные позволяют значительно упростить ежедневные рутинные процедуры как для судовладельцев, так и для контролирующих организаций: заинтересованные стороны могут дистанционно отслеживать состояние судна, объемы вылова и переработки рыбопродукции.

Проект по построению модулей системы ЭПЖ, выполненный специалистами «Информзащиты», включал в себя комплекс работ по проектированию самой системы, разработке программного обеспечения, а также внедрение технологии электронной подписи на базе технологии Jinn, подтверждающей юридическую значимость передаваемых электронных документов. Разработка велась на базе языка программирования «1С: Предприятие» отечественного производства, что обеспечило простоту программирования и интеграцию с системами смежных с ФГБУ ЦСМС ведомств. В настоящее время систему планируется масштабировать на 3 тыс. судов рыбопромыслового флота России.

«При выборе партнера по проекту для нас значимую роль играли опыт реализации проектов масштаба страны, высокая экспертиза компании и её отечественное происхождение. Поэтому наш выбор остановился на "Информзащите", – рассказал Артем Вилкин, начальник ФГБУ ЦСМС. – Говоря о глобальных преимуществах системы, нельзя не отметить, что у неё большой потенциал, связанный с развитием биржевой торговли. Успешная реализация проекта в России позволит нам выйти на международный рынок и предложить другим государствам нашу технологию».

В результате Электронный промысловый журнал автоматизирует передачу судовых суточных донесений в режиме реального времени с судов рыболовецкого флота. Ранее судовые суточные донесения передавались береговой службе любым возможным способом (с помощью телеграмм, на бумажном носителе или устно по телефону). Благодаря реализации этого проекта появится возможность оперативно консолидировать данные по промысловым операциям и более полно накапливать статистику: объемы вылова в привязке к географическим координатам и времени, районам промысла, видам водно-биологических ресурсов и орудиям лова. Все эти и многие другие данные о происходящем на борту судна будут фиксироваться в ЭПЖ. Накопленная информация, заверенная электронной подписью, передается через системы мобильной или спутниковой связи, установленные на судне.

«Заказчик в лице Центра системы мониторинга рыболовства и связи дал нам возможность реализовать еще один по-настоящему комплексный масштабный проект, а также применить наработки по интеграции электронной подписи Jinn-Client производства компании "Код безопасности", входящей в группу компаний "Информзащита". Созданная система мониторинга позволит оптимизировать работу контрольных служб рыболовства и сделает процесс прозрачным, удобным, быстрым и защищенным», – комментирует Андрей Воробьев, директор департамента по работе с государственными организациями компании"Информзащита"».

В настоящее время администраторы ИБ-службы ЦСМС прошли обучающие курсы в Учебном центре «Информзащиты». В дальнейшем подобные курсы будут востребованы и для пользователей промыслового журнала.