GreenMDC изготовил и запустил МЦОД для «Юлмарта»

Отечественный производитель модульных дата-центров GreenMDC запустил в эксплуатацию МЦОД TelecomOutdoor NGm, установленный в пригородном центре исполнения заказов «Юлмарт Пискаревский» в Санкт-Петербурге. Данный проект стал уже второй инсталляцией от GreenMDC для одного компании «Юлмарт».

В 2016 году компания «Юлмарт» построила второй по счету фулфилмент-центр нового формата в Санкт-Петербурге. Объект общей площадью 52 тыс. кв.м. объединяет современный складской комплекс и зону для обслуживания клиентов, работающих круглосуточно. Для обеспечения работы ИТ-инфраструктуры было принято решение установить в здании предсобранный модульный дата-центр. Конкурс на производство и установку МЦОД выиграла компания GreenMDC.

В базовой конфигурации МЦОД TelecomOutdoor NGm состоит из двух модулей — стартового и модуля расширения, предназначенных для установки до шести стоек 42U размером 600х1000 или 600х1200 мм. Расчетная средняя мощность на одну стойку — до 8 кВт, максимальная мощность — до 14 кВт. В каждом модуле размещены собственные локальные системы кондиционирования, противопожарной автоматики, газового пожаротушения, мониторинга и локальная электрораспределительная сеть. Все инженерные системы зарезервированы по схеме N+1. МЦОД TelecomOutdoor NGm обладает возможностью горячего масштабирования с возможностью расширения до 18 стоек. Благодаря особой конструкции торцевых стен дополнительные модули присоединяются к действующему МЦОДу без риска для уже работающего оборудования.

Ранее в рамках этого проекта специалистами GreenMDC был установлен мини-ЦОД CUBiC, предназначенный для установки одной стойки с энергопотреблением до 5кВт. CUBiC работал в Центре исполнения заказов как основной дата-центр в течение трех месяцев. На начальных этапах этой мощности было достаточно. Сейчас же, после запуска в эксплуатацию TelecomOutdoor NGm, в CUBiC размещено вспомогательное оборудование, и он продолжает выполнять свою роль как мини-ЦОД.

«Проект компании «Юлмарт» позволил нам получить большой опыт в решении нетривиальных задач и стал катализатором появления мини-ЦОДа в нашей линейке решений. Я рад, что высокая адаптивность наших разработок позволяет находить такие необычные решения. Уверен, что, благодаря нашим МЦОДам, пригородный центр исполнения заказов «Юлмарта» будет работать как часы», — прокомментировал новость о запуске МЦОД TelecomOutdoor NGm Федор Клименко, генеральный директор GreenMDC.