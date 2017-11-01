2can вводит смарт-ставку комиссии по эквайрингу

Сервис 2can совместно с банком ВТБ24 ввел для клиентов новую динамическую ставку комиссии по эквайрингу, которая теперь зависит от ежемесячного оборота по картам. В компании уверены, что новые условия значительно увеличат количество клиентов сервиса. В первую очередь сниженная ставка привлечет владельцев торговых предприятий из сегмента малого и среднего бизнеса, наиболее чувствительных к уровню комиссии за эквайринг.

Как сообщили CNews в пресс-службе компании, с 1 ноября 2017 года российский сервис 2can переходит на новую гибкую ставку эквайринга, величина которой зависит от размера оборота по картам, проведенного через сервис в предыдущем месяце. Чем больше ежемесячный оборот по банковским картам, тем выгоднее для клиента условия комиссии, которые устанавливает 2can на следующий месяц. Для перерасчета ставки клиенту не требуется подписывать дополнительные соглашения.

Пользователи сервиса могут рассчитывать на заметное снижение комиссии. Так, если объем платежей картами за товары и услуги составит от 50 тыс. до 100 тыс. руб. в месяц, ставка по эквайрингу для торговой компании будет снижена до 2,3% от оборота. При росте оборота ставка продолжит снижаться: минимальный уровень комиссии за эквайринг - 1,8% - будет установлен уже при обороте свыше 500 тыс. руб. в месяц. Для тех, кто пользуется услугами конкурентов, такой уровень комиссии доступен только самым крупным клиентам с объемом транзакций по картам от 3 млн рублей в месяц.

Пользоваться услугами 2can стало дешевле даже на начальном уровне: сервис почти на 10% понизил уровень базовой ставки по эквайрингу. Ранее действовавшая фиксированная ставка для всех клиентов составляла 2,75%. Теперь, даже при минимальном ежемесячном обороте по картам (до 50 тыс. рублей) стоимость услуг для клиента составит всего 2,5% от объёма транзакций. Новая базовая ставка действует в первый месяц и для новых клиентов сервиса.

Кроме того, от клиентов 2can не требуется абонентской платы или сервисных платежей. Вместе с мобильным терминалом для приёма оплаты пластиковой картой, который подключается смартфону или планшету, им доступны кассовое приложение и сервис складского учёта с продвинутыми аналитическими инструментами.

Вскоре после запуска смарт-ставки 2can планирует анонсировать новый платежный терминал, оснащенный WiFi модулем и двумя SIM-картами. Это обеспечит ему стабильную работу везде, где есть беспроводной интернет, без необходимости подключения к смартфону.

Изменение тарифной политики 2can может существенно повлиять на рынок мобильного эквайринга. Так ближайший конкурент 2can – сервис мобильного эквайринга LifePay предлагает сниженную до 1,8% ставку только тем клиентам, чей оборот превысил 3 млн рублей.

«Мы предлагаем новые гибкие условия для наших клиентов, что должно сделать работу с 2can выгоднее. В первую очередь — для малого и среднего бизнеса, которые особенно чувствительны к уровню комиссий за эквайринг. Аналитики и наши собственные специалисты отмечают устойчивый рост популярности мобильных решений для касс на планшетах. Но мы не планируем ограничиваться только ими: скоро 2can расширит предложение для бизнеса, предложив новый терминал, который сможет работать без смартфона. Мы рассчитываем, что это поможет дополнительно укрепить наши позиции на рынке торгового эквайринга», — комментирует генеральный директор компании «Смартфин» (оператор сервисов 2can и ibox) Дмитрий Богдашев.