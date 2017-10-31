Состоялся очередной «Docsvision Day Россия»

Ежегодная практическая конференция «Docsvision Day Россия 2017», прошедшая в октябре в Swissôtel Красные Холмы Москва, собрала около 100 представителей компаний, для которых электронный документооборот и связанные с ним изменения бизнес-процессов являются актуальным вопросом. В 2017 году Docsvision Day снова стал местом встречи действующих заказчиков Docsvision, экспертов компании-вендора и тех, кому нужно узнать больше о современной СЭД в контексте бизнеса — в первую очередь с практической стороны. Для этого в программу Docsvision Day всегда включены доклады о крупных и сложных проектах внедрения Docsvision, о которых рассказывают участникам сами заказчики.

Павел Горшков, начальник общего отдела, Федеральный Центр по проектированию и развитию объектов ядерной медицины ФМБА России, говорил о результатах внедрения СЭД, уделив особое внимание факторам реализации успешного проекта с позиции руководителя. Павел поделился своим опытом и дал советы о том, как планировать необходимые ресурсы, поддержку и развитие проекта. К слову, результаты этого внедрения тоже впечатляют: сроки согласования документов снижены в 6 раз, сроки обработки поступающих документов и выдачи по ним поручений – в 10 раз, а годовую экономию трудозатрат по процессам Павел оценил в 5794 человеко-часов.

О внедрении единой корпоративной системы электронного документооборота (СЭД) на предприятиях Группы «ГАЗ» рассказал руководитель проекта внедрения Ефим Елистратов, главный специалист «ГАЗ-ИТсервис».

Во время кофе-брейков участники самостоятельно знакомились с решениями Docsvision и партнёров. Мероприятие проходило при поддержке и участии стратегического партнера – компании Konica Minolta. Елена Бакулина, руководитель направления Продажи ИТ-решений «Коника Минолта Бизнес Сольюшнз Раша» рассказывала о комплексных решениях Konica Minolta, включающих в себя как традиционные услуги по оптимизации инфраструктуры печатного и сканирующего оборудования , так и сервисы по управлению контентом и распознаванию при потоковом вводе. На выставочном стенде компания показала работу программно-аппаратного комплекса, созданного на платформе Docsvision и решений Konica Minolta. Это решение вызвало живой интерес участников конференции.