«Рэйдикс» расширяет партнерскую сеть в Татарстане

Вендор СХД «Рэйдикс» подписал партнерский договор с системным интегратором ICL, имеющим представительства в Казани, Москве, Санкт-Петербурге, Астрахани, Воронеже и Белграде (Сербия). На сегодняшний день группа компаний ICL состоит из 7 самостоятельных бизнес-центров и 3 направлений брендов, часть из которых ведет свою деятельность как дочерние компании ICL. Компания является поставщиком ИТ-услуг под ключ и осуществляет внедрение и техническое сопровождение программно-аппаратных решений для различных отраслей бизнеса. Включая в линейку решений систему хранения данных под управлением RAIDIX, ICL предлагает заказчикам надежное программно-определяемое решение на базе стандартного серверного оборудования.

Ключевым партнером «Рэйдикс» в рамках группы компаний ICL является подразделение НТЦ ВС. Данное подразделение занимается разработкой специализированного ПО, реализацией систем информационной безопасности, выполнением опытно-конструкторских работ, производством вычислительной техники, внедрением программных и аппаратных решений для предприятий промышленности, федеральных и муниципальных органов исполнительной власти, силовых структур и ведомств Российской Федерации. Все выполняемые работы осуществляются специалистами компании на основе лицензий ФСТЭК России, Министерства Обороны РФ, ФСБ России.

Системы хранения данных на базе ПО RAIDIX, внесенного в реестр Минкомсвязи, призваны решать конкретные ИТ-задачи государственных структур и коммерческих предприятий, среди которых - высокопроизводительная работа с общей информацией, эффективное хранение «горячих» и «холодных» данных, виртуализация и др.