В личном кабинете пациента Ondoc запущены семейные аккаунты

Пациенты смогут сохранять в Ondoc все медицинские данные своей семьи в одном сервисе и открывать лечащему врачу доступ к их электронным медкартам.

После очного приема или телемедицинской консультации в профиль члена семьи приходит информация о результатах приема — в клиниках, где этот функционал подключен. Можно создавать неограниченное количество аккаунтов для членов семьи и доверенных лиц. Пользователь может предоставить разный уровень доступа к своим данным или запретить просмотр выбранного раздела личного кабинета: электронная медкарта, прием лекарств, чаты с врачом и клиникой, финансы и история покупок, запись на прием, доступ к врачам и клиникам.

Настройка профилей доступна в веб-версии сервиса. Переключение между профилями есть как в мобильных приложениях для iOS и Android, так и на сайте Ondoc. Новая функция появилась также и в white label-проектах, например, в приложении ЕМС (Европейского Медицинского Центра), «Альфа-центр здоровья» и других.

«Мы часто получали от клиник и пользователей просьбу о создании аккаунтов, в которых можно объединить медицинские данные всех членов семьи. Для ответственного пациента это простой способ проявить заботу о здоровье близких, которые теперь точно «дойдут» до клиники и не отменят визит, посетят специалиста вовремя и будут следовать рекомендациям врача. Оплата услуг может производиться одним из членов семьи с помощью привязанной банковской карты. Мы серьезно подошли к реализации этого функционала. Было важно учесть вопросы приватности и требования действующего законодательства в работе с медицинскими данными», — Александр Константинов, СЕО Ondoc.