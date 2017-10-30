Систему контроля сварки с техническим зрением разработали в Томске

Разработка «Элекард» предназначена для контроля качества сварки при производстве аккумуляторов длительной эксплуатации. Такие батареи используются на объектах с длительным профилактическим периодом обслуживания — например, в нефтегазовой отрасли или атомной энергетике.

«Когда человек проводит много сборок в день, у него притупляется внимание, и он может просто пропустить то место, где нужно произвести сварное соединение, — объясняет директор компании «Элекард» Виктор Ширшин. — Этот брак можно выявить только визуально, так как электрический контакт сохраняется, но через какое-то время несваренные контакты окисляются, и батарея, которая должна была проработать, например, три года, выходит из строя через пару месяцев. А это может означать демонтаж какой-нибудь скважины, на который могут уйти миллионы рублей.

Виктор Ширшин рассказал, что разработка сделана по заказу томской компании, у которой как раз возникла описанная проблема. Система представляет собой микрокамеру и программный комплекс. Камера снимает процесс сварки деталей, программа с помощью технического зрения анализирует движения рабочего, последовательность действий, наличие сварочного контакта. Об ошибке система сообщает звуковым или световым сигналом.

Сейчас разработка проходит тестирование на производстве компании-заказчика.