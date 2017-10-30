Мировой поставщик платежных терминалов показал рост на 52,5% за 3 квартала 2017г.

PAX Global Technology Limited совместно с дочерними компаниями опубликовала итоги работы за прошедшие девять месяцев.

По информации, предоставленной в отчете, доходы от международных продаж PAX увеличились на 52,5% по сравнению с соответствующим периодом в 2016 году, общий доход группы компаний увеличился примерно на 19,2%.

За несколько лет компании PAX удалось занять позиции глобального игрока на международном рынке банковских технологий. На сегодняшний день компания работает более чем в 100 странах. Согласно рейтингу журнала The Nilson Report, PAX занял 3-е место среди поставщиков POS-терминального оборудования.

Джек Лу (Jack Lu), генеральный директор PAX, прокомментировал итоги так: «Доходы от продаж PAX показали впечатляющий рост на международных рынках. С одной стороны, мы продолжаем лидировать на рынке по продажам платежных терминалов, и запускаем больше платежных устройств на платформе Android. С другой стороны, мы параллельно работаем с нашей клиентской базой, создавая новые платежные сервисы».