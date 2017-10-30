Дочка «Ланита» внедрила технологию планирования персонала в торговом холдинге

Система Zozo RCAM (Revenue&Costs Assurance Management), по словам главы компании Zozo Михаила Энгельгардта, принципиально отличается от «традиционных» систем управления рабочей силой (Workforce Management) тем, что позволяет не только планировать загрузку сотрудников на конкретный промежуток времени, но и осуществлять балансировку между стоимостью персонала и выручкой, которую этот персонал принесет.

Как рассказали CNews в пресс-службе Zozo, решение помогает менеджменту решать ряд вопросов: какая должна быть достаточность персонала, как можно качественно выстраивать смены, как быстро реагировать на изменения. В годовом горизонте можно планировать отпуска, численность персонала по точкам, бюджет на фонд оплаты труда, управлять стратегиями на уровне торговой точки и компании в целом.

По мнению Михаила Энгельгардта, «сегодня грамотный подход к расстановке сотрудников может стать конкурентным преимуществом для торговой компании». «Качество сервиса, — говорит он, — напрямую зависит от правильного управления персоналом в торговой точке. Очень важно, чтобы в пиковые часы нужных сотрудников было достаточно, а когда трафик сокращается, чтобы сотрудники не превращались в слоняющихся по залу “зомби”, съедающих ФОТ компании и своё время».

Генеральный директор Inventive Retail Group Тихон Смыков говорит, что в торговом холдинге оценили систему по достоинству. «Основной задачей проекта, — говорит он, — было увеличение продаж и конверсии в магазинах при сохранении текущего штата за счёт оптимального его использования. И уже сейчас в зоне использования решения удалось существенно увеличить продажи по сравнению с другими точками сети».