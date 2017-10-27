Астерос завершила строительство инфраструктуры «умного» отеля Hyatt в Москве

Группа компаний «Астерос» приняла участие в официальном открытии пятизвездочного отеля «Hyatt Regency Moscow, Petrovsky Park», входящего в проект «ВТБ Арена парк». ГК «Астерос» отвечала за строительство ИТ и инженерной инфраструктуры, а также внедрение систем безопасности отеля и апартаментов Hyatt.

Специалисты «Астерос» спроектировали и развернули более 35 инженерных и ИТ-систем в корпусах и подземных этажах комплекса. Hyatt стал крупнейшим гостиничным объектом в портфеле интегратора: сумма контракта составила свыше 5 млрд руб., более 1000 человек было задействовано в работах, реализуемых под управлением «Астерос». Как сообщил журналистам старший вице-президент банка ВТБ, руководитель проекта «ВТБ Арена парк» Андрей Перегудов, строительные работы на объекте завершены, отель введен в эксплуатацию и готов к приему гостей.

«Несмотря на то, что ленточка перерезана и отель Hyatt объявлен официально открытым, мне сложно поверить, что проект, для которого было развернуто несколько строительных штабов Астерос на территории «ВТБ Арена парк», из-за которого более 1000 сотрудников и привлеченных нами компаний в течение почти двух лет постоянно работали только на этом объекте, подошел к концу, – отметил Юрий Бяков, глава группы «Астерос». – Впервые в своей практике мы приняли участие в строительстве «умной» гостиницы для одной из крупнейших международных гостиничных сетей, требующей оснащения своих объектов самыми прогрессивными инженерными технологиями, представленными на рынке сегодня. Ответственность, безусловно, колоссальная. Совместно с партнерами мы стремились построить эталонный объект, отвечающий корпоративным стандартам Hyatt, предъявляемым к отелям сети во всем мире. Очень надеюсь, что нам это удалось, и гости отеля смогут насладиться комфортом, безупречным сервисом и технологическими возможностями Hyatt Regency Moscow в Петровском парке».

В начале 2015 года группа «Астерос» приступила к масштабным работам по созданию «под ключ» инженерной и ИТ-инфраструктуры гостиничного комплекса «Hyatt Regency Moscow, Petrovsky Park», расположенного на территории городского комплекса «ВТБ Арена парк» в Петровском парке, рядом с реконструируемым стадионом «Динамо». Новый объект сети Hyatt Hotels Corporation предполагал возведение14-этажного отеля бизнес-класса, рассчитанного на 298 номеров, и 11-этажного корпуса с 56 апартаментами класса люкс. Помимо жилых помещений команде «Астерос» предстояло развернуть технологическую инфраструктуру подземной части комплекса площадью 18 000 кв. метров, а также общественных зон – лобби, ресторанов и баров, SPA, переговорных, офисных помещений и т.д.

«Изначально категория «Ридженси» предполагает бизнес-ориентированность и четыре звезды. Но мы стремились создать по-настоящему высококлассную гостиницу уровня «Парк» или Гранд», и сознательно пошли на, так называемый, overbuild. В итоге наш отель был удостоен пяти звезд, и мы уверены, что этот амбициозный проект будет по достоинству оценен самой взыскательной публикой, тем самым подчеркивая премиальность кластера «ВТБ Арена парк» в целом» – отметил Андрей Перегудов.

Оснащение «Hyatt Regency Moscow, Petrovsky Park» реализовано согласно концепции «умного» дома, что предполагает высокую степень автоматизации и централизованное управление зданием, включая все инженерные системы и сети, диагностику состояния оборудования, автоматическое включение систем защиты при несанкционированных воздействиях, регулирование режимов работы, а также архивирование всех основных показателей функционирования оборудования. В целом, команда «Астерос» обеспечила работу более 35 систем, среди которых электроснабжение, водоснабжение, пожаротушение, отопление, вентиляция, кондиционирование, тепло- и холодоснабжение, освещение, а также диспетчеризация, внутренние сети и системы связи, СКС, ЛВС, мультимедиа системы, телефонная связь и интернет.

Инженерная «начинка» зданий Hyatt спроектирована и развернута в соответствии с повышенными требованиями к техническому оснащению гостиничных комплексов, относящихся к категории «пять звезд». Так, в рамках проекта использовалось специальное оборудование для звукоизоляции, акустической и вибрационной защиты, для поддержки комфортной температуры с возможностью индивидуальной регулировки, для обеспечения естественной циркуляции воздуха и исключения проникновения посторонних запахов в жилые помещения.

ИТ-инфраструктура многофункционального объекта, которым является Hyatt, создана с учетом достижений ведущих мировых производителей оборудования. Здесь развернуты современные масштабируемые системы связи, вычислительная сеть и телефония, отличающиеся высокой отказоустойчивостью. Структурированная кабельная система рассчитана на 5000 портов. ЛВС отеля интегрирует IP-оборудование всех слаботочных систем и является единой средой для всех сервисов отеля и апартаментов. Это самая масштабная информационная система отеля, предусматривающая передачу и обмен данными как внутри информационного периметра, так и за его пределами. ЛВС обеспечивает 100% покрытие радиосвязью WIFI новейшего стандарта 802.11ас. Общее количество точек доступа WIFI – 496.

Комплексная система IP-телефонии поддерживает весь пул сервисов автоматизации гостиничного бизнеса PMS, начиная от регистрации и заканчивая выездом гостя из отеля. Она также интегрирована с системами биллинга телефонных разговоров, СМС- и телефонного оповещения для информирования ответственного персонала отеля о чрезвычайных происшествиях. Сообщения о ЧС формируются автоматически на основе сигналов систем противопожарной защиты, а также по звонку по номеру для чрезвычайной связи. Общая емкость системы телефонной связи – 712 абонентов.

Новый Hyatt получил уникальную в своем роде мультимедийную инфраструктуру, «пронизывающую» как номерной фонд, так и помещения, предназначенные для деловых встреч и торжественных мероприятий.

Так, системы мультимедиа охватывают 298 номеров отеля, все общественные зоны присутствия гостей (коридоры, лифты, фойе), ресторан, фитнес-центр, зал торжеств Regency Ballroom с возможностью трансформации на три раздельных зала, 14 многофункциональных переговорных комнат, а также учебный класс. Все оснащение реализовано в соответствии с требованиями Hyatt к отелям своей сети во всем мире – Engineering Recommendations and Minimum Standards (ER&MS).

С архитектурной точки зрения отличительной особенностью всех переговорных Hyatt является большая высота потолков, что наложило особые требования к мультимедийному оборудованию. В переговорных помещениях и зале-трансформере используются профессиональные проекторы, установленные на моторизованных потолочных лифтах, здесь же установлены потолочные врезные моторизованные экраны. В системе озвучивания помещений применена потолочная акустика, корпусная настенная акустика и линейные массивы. Управление мультимедийным оборудованием и инженерными системами обеспечивается с помощью беспроводных сенсорных панелей.

Система фонового музыкального озвучивания развернута для лобби, лифтовых холлов и кабин, SPA и плавательного бассейна, бани и сауны. В бассейне помимо потолочных динамиков используются подводные. Управление плейлистами и уровнем громкости осуществляется индивидуально в каждой зоне озвучивания при помощи настенной сенсорной панели управления. В некоторых зонах предусмотрена возможность подключения личных медианосителей гостей.

На объекте развёрнута система Digital Signage на базе дисплеев с диагоналями 10 и 32 дюйма и системой управления и распределения контента интегрированная с собственной платформой Hyatt.

Особое внимание специалисты «Астерос» уделили безопасности гостиничного и жилого комплексов Hyatt. В частности, здесь установлены системы охранной сигнализации, оповещения, противопожарной защиты, управления эвакуацией, а также досмотровое оборудование противодействия террористическим актам, включая рентгенотелевизионную установку, металлодетекторы, приборы обнаружения взрывчатых, наркотических, токсичных и иных химических веществ. В коридорных пространствах и на прилегающей территории ведется видеонаблюдение (в целом, установлено 498 видеокамер в технических и гостевых зонах), обеспечена защита въездов и доступа во все помещения. На объекте работает полностью автоматизированная парковочная система. Также здесь применена адресная система пожарной сигнализации, позволяющая оперативно получить информацию месте/помещении где произошло возгорание, а также об уровне задымленности, и критическом повышении температуры.

Генеральным подрядчиком проекта выступила итальянская компания CODEST. Архитектурная концепция будущего отеля была разработана компанией «Инженерное бюро Юркевича», надзорные функции осуществляло Buro Veritas. «Астерос» был выбран официальным поставщиком услуг по проектированию и реализации ИТ и инженерной инфраструктуры, а также систем безопасности отеля и апартаментов Hyatt. Отделочными работами, меблированием и дизайнерским световым оформлением занимались специалисты реставрационно-строительного концерна «Лусине».