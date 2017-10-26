В крупнейшем сельхозпредприятии Татарстана «Сет иле» внедрено «1С:Предприятие 8»

«1С:Первый БИТ» (Казань) объявила о завершении внедрения системы «1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия 8» в крупнейшем сельскохозяйственном предприятии Татарстана «Сэт иле».

Новая система, охватившая 200 рабочих мест в бухгалтерии и планово-экономическом отделе, помогла унифицировать методологию регламентированного и оперативного учета во всех филиалах предприятия. Повысилась точность расчета себестоимости готовой продукции. Время на формирование еженедельных отчетов о деятельности подразделений сокращено с 4-6 часов до 1-2 минут. Упростилась и ускорилась подготовка регламентированной отчетности. Руководство своевременно получает достоверную информацию, необходимую для планирования и контроля производственной деятельности. В результате уже в первые три месяца использования новой системы удалось на 30% улучшить выполнение производственного плана.

«Сэт иле» – сеть агрофирм. Оснащенная высокотехнологичным оборудованием компания «Сэт иле» занимается животноводством, сельским хозяйством, зернохранением и производством комбинированных кормов. На момент внедрения в филиалах «Сэт иле» насчитывалось 27000 голов дойного стада производилось 2500-3000 центнеров молока в день.

Для эффективной деятельности компании необходимо оперативно планировать работу удаленных подразделений, контролировать выполнение производственных планов и достижение ключевых показателей деятельности, таких как удой, рост поголовья скота, посев кормовых культур и объем урожая для заготовки кормов для поголовья животных.

Ранее регламентированный и оперативный учет в компании не был автоматизирован и велся разрозненно, без применения единых стандартов и правил. Формирование регламентированной отчетности было затруднено. На подготовку еженедельных отчетов о работе филиалов уходило 4-6 часов времени сотрудников. Возникали ошибки и расхождения в данных. Не было возможности точно рассчитывать себестоимость продукции. Руководство не получало оперативную и достоверную информацию, необходимую для планирования и прогнозирования производственной деятельности. За первые полгода работы организации процент выполнения ежемесячного производственного плана составлял не более 65%.

Компании стала необходима единая для всех филиалов информационная система, которая позволила бы унифицировать правила учета, наладить оперативное получение данных о деятельности подразделений, ускорить формирование регламентированной отчетности, упростить планирование и контроль работы производственных подразделений.

Для решения поставленных задач было выбрано специализированное отраслевое решение «1С: Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия 8». Партнером по внедрению стала компания «1С:Первый БИТ» (Казань), имеющая хорошую репутацию на региональном рынке.

За 12 месяцев система была развернута на 200 рабочих местах в бухгалтерии и планово-экономическом отделе.

Новая система помогла упростить и стандартизировать регламентированный и оперативный учет по всем филиалам. Исключены ошибки, связанные с ручным заполнением отчетов, в том числе, за счет настроек программы, позволяющих контролировать корректность ввода данных. Отчеты о деятельности подразделений, на создание которых ранее уходило несколько часов, теперь формируются за 1-2 минуты. Значительно ускорилась подготовка регламентированной отчетности.

Более точным стал расчет себестоимости конечной продукции. Любые изменения цены сырья и материалов, использующихся в производственной цепочке, оперативно отражаются в системе. Это позволяет своевременно вносить корректировки в ценовую политику предприятия во избежание убытков.

Своевременное получение точной информации о работе филиалов существенно упростило планирование работы компании и прогнозирование финансовой прибыли. Руководство смогло увидеть реальную картину работы филиалов: объем надоя молока, прирост скота, фактические затраты на растениеводство и т.п. Все это позволило более точно выстроить производственное планирование, планирование затрат и закупок, принять необходимые управленческие решения для повышения эффективности работы подразделений. В результате уже в первые 3 месяца использования системы выполнение производственного плана улучшилось с 65 до 95%, прибыль компании повысилась.

Директор «Сэт иле» Минсагир Гайсович Нуртдинов отметил: «Мы только начали работать в "1С:Бухгалтерии сельскохозяйственного предприятия 8" и уже ощутили на себе экономические плюсы от ее использования: повысилась точность финансового и производственного планирования, наведен порядок в учете, мы получаем оперативные консолидированные данные для анализа и планирования деятельности нашего предприятия».