«Объединенная Вагонная Компания» переведет учет в SAP S/4HANA

SAP СНГ и научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» (НПК ОВК) объявили о старте проекта внедрения системы SAP S/4HANA.

За последние два года объем производства на предприятиях «НПК ОВК» вырос в 1,5 раза, годовой выпуск достиг отметки в 16 тыс. грузовых вагонов, продуктовая линейка расширилась до 45 модификаций высокотехнологичных вагонов, компания вышла на международные рынки сбыта. Соответственно, выросли объемы собираемой и анализируемой информации.

Все эти изменения требовали качественного развития используемых ИТ-инструментов в связи с повышением требований к уровню прозрачности и управляемости процессов производства, логистики, обслуживания и исполнения обязательств перед клиентами. «НПК ОВК» приняла решение создать единую финансовую систему управления предприятием на базе SAP S/4HANA.

Цель проекта - перейти на новый уровень анализа информации о хозяйственной деятельности и принятия управленческих решений, используя технологии - новейшие версии SAP S/4HАNA и SAP BPC. Функциональный объем проекта включает процессы стратегического планирования и бюджетирования, ведения учета и формирования отчетности по всем видам учета: бухгалтерскому, налоговому, управленческому, МСФО, формирования консолидированной отчетности.

У проекта есть несколько особенностей. Во-первых, построение и внедрение единой модели данных, что позволяет максимально оперативно отслеживать изменения, оптимизировать рабочий процесс, избежать репликации и сократить размеры данных не менее, чем в 8 раз. Сотрудники смогут принимать своевременные обоснованные бизнес-решения на основе оперативных данных, не дожидаясь закрытия отчетного периода, в том числе в привязке к стратегии и/или бюджету компании, при этом отчетность будет формироваться «на лету». Во-вторых, целевая архитектура предполагает интеграцию с действующими (историческими) ERP-системами, благодаря применению новейшей технологии Central Finance. Подобный опыт внедрения первый и уникальный для российского рынка.

«Наша основная цель - перейти на новый уровень анализа информации с помощью возможностей передовых технологий SAP S/4HANA. Благодаря новой системе мы сможем существенно снизить финансовые и налоговые риски, сократить затраты на финансовый аудит и трудозатраты пользователей за счет использования единого информационного пространства», - сказал директор по развитию ИТ «НПК ОВК» Владислав Масенков.

«Внедрение самых функционально развитых систем будет способствовать «НПК ОВК» в сохранении позиции лидера отечественного грузового вагоностроения. Компания сможет эффективно управлять внутренними процессами, наращивать компетенции по сбору, хранению и аналитической обработке информации, а также развивать клиентоориентированный подход», - отметил Алексей Петунин, директор по работе с партнерами, средним и малым бизнесом, SAP СНГ.