Исследование Fujitsu: ИИ как фактор, определяющий рабочие среды будущего

Согласно недавно опубликованному аналитическому докладу, подготовленному для Fujitsu независимой исследовательской компанией Pierre Audoin Consultants (PAC), к 2025 году искусственный интеллект станет одним из ключевых факторов, определяющих трансформацию рабочих сред. Кроме того, исследователи выявили, что в ближайшие 8 лет компании откажутся от многих современных моделей работы, офисных приложений и физических рабочих сред.

Несмотря на то, что многие компании сейчас пытаются соответствовать постоянно изменяющимся методам работы своих сотрудников, бизнес должен быть готов к такому будущему, в котором искусственный интеллект будет использоваться повсеместно, сотрудники будут всегда находиться на связи, будут активно использоваться гибкие методы работы и модели без заключения контракта. Традиционные промышленные системы уйдут в прошлое, а на смену им придут принципиально новые решения.

Fujitsu обратилась в исследовательскую компанию PAC с целью узнать, какой будет стратегия организации эффективных рабочих сред в 2025 году. В подготовленном PAC документе «Рабочая среда 2025» (Workplace 2025) в качестве ключевых факторов, определяющих требования к будущим рабочим средам, называются следующие аспекты: социальные и демографические изменения, технологическая эволюция, бизнес-факторы и воздействие человека на окружающую среду.

Основное предположение аналитического доклада заключается в том, что искусственный интеллект (ИИ) получит быстрые темпы развития. Специалисты PAC выдвинули предположение, согласно которому скорость появления все новых и новых изменений будет увеличиваться с настоящего момента и вплоть до 2025 года, и эти изменения затронут все аспекты рабочих сред будущего. Технологии на основе искусственного интеллекта уже используются для решения большого количества задач, и постепенно начинают оказывать стратегическое воздействие практически на все аспекты рабочих сред и на то, как живут и работают обычные люди.

Раманан Рамакришна (Ramanan Ramakrishna), руководитель сервисных инноваций и ассортимента продукции компании Fujitsu в регионе EMEIA, отметил: «Для того чтобы соответствовать современным требованиям сотрудников, каждый из которых имеет свои собственные потребности и ожидания, компаниям любого масштаба необходимо незамедлительно спланировать и начать инвестиции в свою стратегию создания рабочих сред будущего. Это очень важно для сохранения конкурентоспособности, для удержания имеющихся специалистов и для предоставления согласованных возможностей при использовании цифровых инструментов как для сотрудников, так и для компании в целом.

В условиях появления все новых технологий, включая искусственный интеллект, пользователи получают более персонализированные возможности для работы, которые динамически адаптируются в соответствии с текущими условиями, местоположением и предпочтениями пользователей. Эти технологии, в сочетании с виртуальными агентами, инструментами голосового управления и носимыми устройствами, дают возможность работать в любом месте и в любое время, глубже погружаться в рабочий процесс и более эффективно взаимодействовать в группе.

Если компании хотят не отставать от темпов развития новых технологий и создать адаптивную инфраструктуру рабочих сред будущего, им необходимо разработать концепцию наиболее важных рабочих ролей и навыков, которые им понадобятся в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Это нужно для того, чтобы эффективно спланировать и создать основу бизнеса: начиная планированием офисного пространства и инфраструктуры, заканчивая техническими навыками, необходимыми для создания и поддержки рабочих сред на основе искусственного интеллекта».

Согласно рекомендациям Fujitsu, стратегия создания эффективной рабочей к 2025 году должна основываться на повсеместном использовании систем на базе ИИ на протяжении всего рабочего дня. Искусственный интеллект позволит сотрудникам сосредоточиться на более сложных и интересных задачах, предоставит поддержку интеллектуальных цифровых ассистентов, поможет наладить новые деловые связи, предоставит персонализированные, динамичные и основанные на контексте функциональные возможности для планирования рабочих задач на день и предоставит возможность использовать динамическую маршрутизацию в реальном времени. Сотрудники, работающие в офисе, в режиме реального времени смогут получать свободные рабочие места рядом с коллегами, с которыми они работают большую часть времени, а цифровые ассистенты займутся планированием рабочего дня и административными задачами, включая бронирование билетов. А носимые устройства будут использоваться для аутентификации и предоставления доступа к информации и рабочим системам в любое время и в любом месте.

В исследовании PAC предполагается, что рабочие среды компаний могут претерпеть коренные изменения, вызванные изменением демографии сотрудников, развитием искусственного интеллекта и исчезновением традиционных офисных сред. Ник Майес (Nick Mayes), руководитель научно-исследовательских работ компании PAC и автор документа «Рабочая среда 2025», отметил: «Большинство компаний приступило к созданию надежной основы для разработки актуальных для будущего рабочих сред, внедряя такие технологии, как цифровые виртуальные ассистенты. При этом переходом на «цифровые рабочие среды» руководят непосредственно сами предприниматели и ИТ-директоры».

В документе также указывается, что компании должны уже сегодня внедрять культуру инноваций и совместной работы, как внутри, так и за пределами своих организаций. Кроме того, там говорится, что использование устаревших технологий и рабочих процессов может снизить продуктивность и демотивировать сотрудников.

Прогрессивные компании уже занимаются разработкой концепции собственных рабочих сред будущего и планируют включить различные роли своих сотрудников в рабочую среду, построенную на основе искусственного интеллекта. Fujitsu рекомендует включить в эту концепцию новейшие рабочие процессы и методики, а технологии должны рассматриваться в качестве инструмента для удовлетворения потребностей бизнеса, а не как отдельное автономное решение.

С документом «Рабочая среда 2025», подготовленным компанией Pierre Audoin Consultants по заказу Fujitsu, можно ознакомиться по ссылке.