Dell EMC и VMware представили комплексные NFV-решения для операторов связи

Dell EMC и VMware выпустили комплексное интегрированное решение для операторов связи, объединив и протестировав аппаратное обеспечение Dell EMC для облачных инфраструктур и OpenStack-совместимую платформу VMware vCloud NFV. Решение призвано ускорить внедрение и снизить общие расходы при выполнении задач виртуализации сетевых функций (NFV).

Технология NFV помогает провайдерам услуг связи и мобильным операторам быстрее и эффективнее реагировать на изменения рыночной конъюнктуры и сокращать издержки в процессе внедрения услуг связи пятого поколения (5G).

Предназначенный для провайдеров услуг связи пакет Dell EMC NFV Ready Bundle for VMware поможет построить готовые к работе кластеры и разработать новые услуги для абонентов. Готовое протестированное решение сократит время внедрения и значительно ускорит коммерческий запуск услуг.

Решение отвечает потребности в виртуализации инфраструктур и, при необходимости, способно предложить исчерпывающие возможности кастомизации для удовлетворения специализированных требований. В его основе лежат открытые архитектуры Dell EMC и VMware и лучшие на рынке аппаратные и программные компоненты, разработанные для NFV.

Благодаря согласованному и универсальному решению наряду с масштабной экосистемой технологических партнеров провайдеры услуг связи смогут развертывать гибкие NFV-среды, способные легко адаптироваться к быстроразвивающемуся рынку услуг связи.

Dell EMC NFV Ready Bundle for VMware представляет собой интегрированное программно-аппаратное решение. Оно включает основанное на открытых стандартах аппаратное обеспечение Dell EMC (вычислительные блоки и сетевое оборудование) на базе процессоров Intel Xeon и платформу VMware vCloud NFV с ПО VMware vSAN или Dell EMC ScaleIO. Заказчикам будет предложена возможность внедрения интегрированного решения с помощью VMware Integrated OpenStack-Carrier Edition или VMware vCloud Director, выступающих в роли менеджеров виртуальных инфраструктур.

VMware vCloud NFV представляет собой полностью интегрированную, модульную, мультиарендную платформу, соответствующую требованиям Европейского института телекоммуникационных стандартов (ETSI). Платформа vCloud NFV сочетает инфраструктуру виртуализации сетевых функций уровня оператора с гарантированным управлением и обслуживанием на этапе Day 2, что обеспечивает успешное внедрение и последующую эффективную работу NFV-проектов. VMware Ready for NFV дает уверенность в эффективности внедрения, запуска и совместимости функций виртуальных сетей с VMware vCloud NFV от ведущих поставщиков. На сегодняшний день виртуальные сетевые функции (VNF) более чем сорока партнеров прошли сертификацию для работы с vCloud NFV.

Портфель готовых решений Dell EMC для операторов связи включает валидированные и протестированные решения, созданные специально для сред и приложений провайдеров услуг связи. Их цель — сократить время до запуска новых сред и момента начала получения дохода. Семейство включает модули Ready Nodes на индивидуальных платформах Dell EMC, которые, как правило, представляют собой серверы PowerEdge с процессорами Intel Xeon, дополненные программным обеспечением партнеров из единой экосистемы, и наборы Ready Bundles, в состав которых входят различные платформы Dell EMC (как правило, серверы, системы хранения данных и сетевые решения), которые также дополнены программным обеспечением партнеров.

«Вместе с VMware мы помогаем провайдерам услуг связи осуществлять цифровую трансформацию и живо реагировать на потребности своих клиентов, — сказал Том Бернс (Tom Burns), старший вице-президент и генеральный директор группы Dell EMC Networking, Enterprise Infrastructure & Service Provider Solutions. — Вместе с VMware мы помогаем нашим общим клиентам сократить сроки запуска новых услуг и увеличить прибыль, а также сократить издержки как на этапе запуска, так и на этапе предоставления услуг».

Продажи Dell EMC NFV Ready Bundle for VMware в различных комбинациях управляющего программного обеспечения и систем хранения данных на российском рынке начнутся в январе 2018 года.