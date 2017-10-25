Проведены испытания совместимости СУБД Postgres Pro с комплексом «Скала-Р»

IBS Interlab, «Росплатформа» и Postgres Professional провели успешные испытания СУБД Postgres Pro на гиперконвергентных аппаратно-программных комплексах «Скала-Р» под управлением ПО «Росплатформа» в условиях высоких нагрузок и объявили о совместной комплексной поддержке этих решений.

«Скала-СР / Postgres Pro» — предконфигурированное решение под управлением специализированной версии Postgres Pro Enterprise, использующее высокоскоростные накопители, а также особое сетевое решение для доставки журналов изменений и координации транзакций. Комплекс разработан для критических сценариев применения с миллионами транзакций в секунду. Для использования в системах широкого класса существуют более экономичные сценарии работы баз данных под управлением PostgreSQL на базе стандартных инфраструктурных компонентов, но в подобных сценариях остается принципиально важной гарантия стабильной работы этой СУБД.

Гиперконвергентные ИТ-инфраструктуры, например, модули серии «Скала-Р», становятся фактическим стандартом таких универсальных консолидирующих сред, обеспечивая экономичное, отказоустойчивое, горизонтально масштабируемое решение за счёт аппаратно-программного симбиоза из стандартных вычислительных узлов, виртуализации и программно-определяемой распределённой системы хранения данных (SDS, software-defined storage). При этом размещение интенсивно используемых баз данных на SDS вызывает опасения у ИТ-специалистов. Демонстрируя достаточную производительность при нагрузках общего назначения, распределённо-крупноблочная природа SDS может стать серьёзным барьером в условиях интенсивного и специфичного ввода-вывода, генерируемого СУБД.

В очередном выпуске «Р-Хранилища» — SDS-основы комплекса «Скала-Р», «Росплатформа» уделила особое внимание оптимизации для поддержки особенностей работы PostgreSQL, таких, как высокая частота системных вызовов синхронизации буфера, неукоснительное требование их отработки с фиксацией данных на постоянном носителе, а также необходимость кратчайшего времени отклика в условиях большого числа операций ввода-вывода. Еще одним существенным изменением в новой версии Р-Хранилища стал переход в пользовательское пространство (Linux userspace) на узлах сети хранения, что позволило значительно увеличить количество операций ввода-вывода в секунду в кластере.

На основе результатов проведённых испытаний IBS Interlab, «Росплатформа» и Postgres Professional подготовили для заказчиков рекомендации по системным настройкам и объявили о совместной поддержке Postgres Pro на российских гиперконвергентных системах «Скала-Р».