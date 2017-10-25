Онлайн-сервис TelemedHelp выбрал облачную платформу КРОК

TelemedHelp — платформа для проведения удаленных видеоконсультаций с врачами и управления пациентом своими медицинскими данными, стала доступна 24/7 из любой точки мира благодаря облаку КРОК.

Теперь связаться с нужным врачом можно в любое время и при этом не беспокоиться о безопасности медицинских данных – все они надежно хранятся в защищенном сегменте облака КРОК. Получить консультацию врача смогут жители даже самых удаленных населенных пунктов России, где медицинские учреждения распределены на больших расстояниях.

Скачав приложение или зарегистрировавшись на сайте сервиса, пользователи могут объединить все результаты обследований и врачебных заключений в единой электронной медицинской карте. Платформа TelemedHelp позволяет удаленно записываться на прием и связываться с квалифицированными врачами со всей России в формате видео-звонка или чата. Выбранному на основании рейтинга и квалификации врачу пользователь предоставляет точечный доступ к своим медицинским данным.

Клиникам-партнерам сервиса платформа TelemedHelp поможет в продвижении своих услуг. Врачам сервис будет полезен для проведения консилиумов и консультаций с одновременным участием врачей разных специальностей, а также для удаленного контроля хода лечения пациентов.

«Наш сервис соединяет пациента с любым врачом напрямую и создает доступные условия для их взаимодействия. Воспользовавшись платформой TelemedHelp, можно получить медицинскую консультацию, не выходя из дома, и всегда иметь под рукой все актуальные медицинские сведения. Мы искали надежное облачное решение, чтобы сайт и приложение были доступны для пользователей и работали при любых нагрузках. Одним из требований было и то, что для обработки большого числа одновременных видеосессий необходима производительная инфраструктура. Благодаря облаку КРОК сервис TelemedHelp доступен для пользователей в любое время как со стационарных компьютеров, так и с мобильных устройств», — сказал Сергей Гилев, ИТ-директор компании «Телемед Хелп».

Сервис размещен на облачной платформе КРОК, что дает возможность гибко масштабировать потребляемые ресурсы с учетом планов компании по активному наращиванию количества пользователей и выходу на федеральный уровень. Информационная безопасность данных web-сервиса и приложений обеспечивается благодаря их размещению в защищенном сегменте облака КРОК с полным соблюдением 152-ФЗ и законодательных норм по обработке и хранению персональных данных. Облачная платформа работает на базе сети дата-центров КРОК, включая ЦОД «Компрессор», отказоустойчивость которого соответствует уровню TIERIII и подтверждена Uptime Institute — мировым экспертом в стандартизации проектирования, строительства и эксплуатации отказоустойчивых дата-центров.

«На рынке существует много облачных платформ, однако не многие соответствуют высоким требованиям, принятым в сфере медицинских услуг. Запуская цифровые сервисы на базе нашего облака, мы помогаем заказчику перераспределить ответственность за непрерывность сервиса и гарантируем его устойчивую работу благодаря двойному SLA КРОК на доступность серверов и производительность дисков на уровне 99,95%. Это значит, что даже при большом числе одновременных видеоконсультаций не произойдет снижения качества услуги для конечного пользователя. Мы рады, что облако КРОК способствует развитию таких востребованных и высокотехнологичных способов получения медицинских консультаций, как сервис TelemedHelp», — отметил Максим Березин, директор по развитию облачных услуг компании КРОК.