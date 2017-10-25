На ЭларСКАН А2-300 оцифруют гербарный фонд Адыгейского госуниверситета

«Элар» поставила комплекс планетарного сканирования ЭларСКАН А2-300 в Адыгейский государственный университет (АГУ). На новом оборудовании специалисты факультета естествознания будут переводить в электронный вид гербарные образцы.

В гербарном фонде Адыгейского государственного университета хранится около 17 тыс. образцов, не считая дубликатов. Оцифровка гербария позволит большему количеству исследователей работать с ним, а также иметь страховой фонд материала в электронном виде.

Оцифрованные образцы войдут в Депозитарий живых систем МГУ и будут там представлены вместе с электронной коллекцией Гербария им. Д. П. Сырейщикова биологического факультета Московского университета.

«Перевод в цифровой формат образцов гербарного фонда даст возможность студентам и ученым работать с материалом дистанционно, что позволит не травмировать и сохранить экземпляры, среди которых есть и исторические, датированные 1923-1923 гг», - сказала директор Ботанического сада АГУ Татьяна Толстикова.

Сканировать гербарий на ЭларСКАН А2-300 специалисты вуза будут самостоятельно. Сканер прост в управлении, удобен и производителен. Хрупкие оригиналы при сканировании не повредятся, поскольку оцифровка происходит бесконтактным способом, «сверху вниз», и в ЭларСКАН А2-300 отсутствуют ультрафиолетовое и инфракрасное излучения.

У корпорации «Элар», которая, помимо производства оборудования, также занимается реализацией проектов оцифровки любых объектов и документов, есть опыт перевода гербарных образов в электронный вид.

«Мы создали на наших сканерах электронную коллекцию биологических изображений в МГУ им. М.В. Ломоносова, оцифровав более 500 тысяч образцов. Мы знаем, что качество получаемых электронных образов является наиболее критичным критерием для оборудования, поскольку при проведении исследований необходимо точно идентифицировать объект изучения, - сказал заместитель руководителя департамента по работе с музеями корпорации «Элар» Евгений Мокеев. - Оцифровка гербария на ЭларСКАН А2-300 позволит получить необходимый результат».