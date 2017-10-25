Компьютеры «Эльбрус» будут оснащаться системой распознавания документов 35 стран

«Росэлектроника» (госкорпорация Ростех) объявила о том, что вычислительные комплексы «Эльбрус» будут оснащаться системой распознавания паспортов и других стандартизированных документов, разработанной российской компанией Smart Engines.

Система распознавания перенесена на рабочую станцию базового уровня «Эльбрус 101-РС» в Институте электронных управляющих машин им. И.С.Брука (ИНЭУМ, Москва), входящем в холдинг «Росэлектроника».

В настоящее время пользователям «Эльбрус 101-РС» доступно распознавание удостоверяющих документов России и более чем 35 стран мира, а также машиночитаемой зоны на любых документах (паспорта, ID карты, визы). Из российских документов система распознает паспорт гражданина РФ, СНИЛС, водительские удостоверения, свидетельство о регистрации транспортных средств (СТС), визу и свидетельство о рождении.

Система построена с использованием «сверхбыстрых» нейронных сетей. Высокое качество распознавания обеспечивается благодаря глубокой алгоритмической оптимизации под специфику программно-аппаратной архитектуры Эльбрус.

Функционал распознавания стандартных форм документов позволяет использовать станции «Эльбрус 101-РС» для организации компактных рабочих мест сотрудников, занятых вводом данных из анкет, заявлений, различных бланков и других типовых документов. Автоматическое извлечение информации позволяет повысить эффективность работы по вводу данных и сократить количество ошибок, вызванных человеческим фактором.

Для применения вычислительных комплексов «Эльбрус 101-РС» на контрольно-пропускных пунктах и службах фиксации нарушений правил парковки и ПДД предлагается использовать технологию распознавания автомобильных номеров. Это решение позволяет находить и распознавать на изображениях один или несколько номеров автомобилей, размеры символов которых имеют не менее 10 пикселей по высоте.

Программное обеспечение SmartEngines адаптировано и для других компьютеров семейства Эльбрус – рабочих станций Эльбрус-801, персональных компьютеров и серверов на базе микропроцессоров Эльбрус-4С.

Компания Smart Engines, образованная в 2010 году ведущими учеными ряда институтов РАН в сфере обработки изображений, представила систему распознавания документов в 2016 году.

«Эльбрус 101-РС» разработан компанией МЦСТ при участии специалистов ИНЭУМ им.И.С.Брука. «Эльбрус 101-РС» построен на базе микропроцессора «Эльбрус-1С+» и работает под управлением одноименной операционной системы «Эльбрус». Системный блок вычислительного комплекса компактен и выполнен в формате nettop, имеет малый уровень шума и потребления электроэнергии. «Эльбрус 101-РС» может использоваться для оснащения рабочих мест сотрудников в десктопном или терминальном исполнениях.

ИНЭУМ им.И.С.Брука - ведущий разработчик отечественной вычислительной техники. Основан в 1958 году. Вёл разработки отечественных компьютеров линии СМ ЭВМ, в настоящее время разрабатывает и поставляет управляющие вычислительные комплексы для АСУ ТП. Перспективное направление деятельности ИНЭУМ им.И.С.Брука - разработка и производство вычислительной техники серверного класса на базе отечественных микропроцессоров, а также медицинской техники и робототехники. Предприятие входит в состав интегрированной структуры «Системы управления» холдинговой компании «Росэлектроника» в составе госкорпорации «Ростех».