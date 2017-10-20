Решения «Манго Телеком» интегрированы в «1С:Управление нашей фирмой»

«Манго Телеком» и «1С» завершили интеграцию коммуникационных решений Mango Office в программу «1С:Управление нашей фирмой» (1С:УНФ).

В результате программа для оперативного учета, контроля, анализа и планирования в малом бизнесе получила набор новых возможностей. Элементы платформы Mango Office дополняют инструменты «1С:УНФ» телефонной связью, доступной буквально в один клик и активно взаимодействующей с данными.

Подключив виртуальную АТС к «1С:УНФ», телефонные звонки можно совершать из карточек клиентов и любых списков, которые содержат контактную информацию. При приеме звонка «1С:УНФ» идентифицирует клиента и автоматически загружает его карточку. Так телефонные переговоры можно вести более предметно и результативно, имея под рукой все важные сведения.

Карточка клиента хранит историю коммуникаций, включая факты пропущенных вызовов, а также ссылки, ведущие к записям переговоров. Непосредственно во время звонка «1С:УНФ» позволяет работать с договорами, коммерческими предложениями и заказами клиента, который находится на линии. Кроме того, виртуальная АТС дает возможность настроить распределение вызовов таким образом, чтобы автоматически соединять клиентов с их персональными менеджерами, делая контакт более оперативным и сокращая для клиентов время ожидания.

Александр Шикинов, директор по продажам «Манго Телеком», сказал: «С фирмой "1С" мы очень хорошо совпадаем в понимании того, какие инструменты необходимы бизнесу для повышения эффективности: как и какие технологии, решения, сервисы действительно позволяют лучше взаимодействовать с клиентами, лучше выстраивать рабочие процессы. И это объединило нас в совместном проекте, результаты которого мы сегодня представляем».

Алексей Харитонов, руководитель отдела продвижения экономических программ фирмы «1С», отметил: «1С:УНФ создавалось как легкое, простое в настройке и не перегруженное излишним функционалом бизнес-приложение. Интеграция с Mango Office проходила в рамках той же стратегии: предоставить пользователю действительно необходимые инструменты, удобные на практике. Подключение виртуальной АТС реализовано через несложные действия в интерфейсе 1С:УНФ, не требует участия технических специалистов или подробного изучения документации».