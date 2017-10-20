Решение резидента «Сколково» рекомендовано для использования компанией Danone

Руководство Danone Россия рекомендовало резидента ИТ-кластера Фонда «Сколково» компанию Intelligence Retail в качестве одного из поставщиков сервисов по автоматизированному распознаванию товаров на полке.

Рекомендация была дана по итогам пилотного внедрения решения Intelligence Retail в работу полевой команды отдела продаж компании Danone в России, соглашение о котором было подписано в июне 2017 г. Целью указанного соглашения была проверка качества распознавания продуктов молочной категории с помощью технологии Image Recognition и оценка возможности сокращения времени на аудит торговых точек полевым персоналом.

Для успешной реализации пилотного внедрения были поставлены следующие цели: сокращение времени аудита (получение отчета по выкладке в мобильном устройстве не более 20 секунд на 1 секцию); качество распознавания продукции Danone (молочной категории) – не менее 95%.

Решение Intelligence Retail базируется на использовании технологий компьютерного зрения для распознавания товаров различных категорий с целью контроля наличия и корректности выкладки товаров в сети продаж. Система позволяет полевому сотруднику компании в течение 10 с получить необходимую информацию по ассортименту и выкладке. Онлайн аналитика в магазинах позволяет повысить эффективность визита, исключив сбор информации вручную.

Распознавание товаров на уровне перечня ассортимента (SKU), цен и другой информации на фото в режиме онлайн дает новые возможности для повышения эффективности продаж. Расширенная аналитика по результатам визитов позволяет компании быстрее реагировать на изменения рынка – в том числе в задачах управления ассортиментом, качественной и количественной дистрибуцией.

В рамках пилотного проекта система была обучена распознаванию более 400 SKU Danone, выполнено внедрение решения при участии пилотной группы полевых сотрудников (мерчендайзеров, торговых представителей, с использованием решения на платформах iOS и Android и веб-портала аналитики, регион – Московская область). Период подготовки системы составил 1 месяц (июнь, 2017), опытная эксплуатация – 1 месяц (июль, 2017), далее период рабочей эксплуатации (август, 2017).

По итогам периода рабочей эксплуатации было достигнуто время на распознавание и подготовку отчета по выкладке в мобильном телефоне, в среднем на одну секцию составило не более 30 секунд. Точность распознавания ассортимента Danone составила: 93,7% - распознавание на уровне отдельных «фейсингов» SKU, 97,1% - распознавание наличия товара на полке (OSA).

На основании полученных результатов руководство группы компаний Danone в России рекомендовало использовать решение Intelligence Retail в качестве одного из поставщиков сервисов по автоматизированному распознаванию товаров на полке.

Сергей Барамзин, генеральный директор Intelligence Retail, отметил: «Работа для нас была по-настоящему интересной, это новая для нас и непростая для задач распознавания товарная категория, высокие требования к скорости работы решения, широкий ассортимент и нюансы расчета бизнес-показателей. Проектные команды со стороны Danone и Intelligence Retail приложили большие усилия для достижения максимального результата в сжатые сроки. Мы благодарны компании Danone за предоставленную возможность реализации совместного проекта, и надеемся на совместную работу в будущем».

Адриан-Валентин Паску, вице-президент по продажам компании Danone, сказал: «Компания Данон постоянно находится в поиске новых инструментов по увеличению эффективности работы своей полевой команды. Технология Image Recognition является одним из таких решений, которое может повысить качество работы полевой команды, а также качество и достоверность информации, получаемой из «полей». Благодаря компании Intelligence Retail, мы смогли в кратчайшие сроки протестировать возможности их решения image recognition и понять, что данная технология и конкретно решение по image recognition уже вполне применимы для молочной категории. Мы благодарим компаниюIntelligence Retail за возможность проведения данного проекта и надеемся на продолжение сотрудничества в будущем».

Ольга Стрелова, директор центра технологий для Retail & FMCG Фонда «Сколково», сказала: «Сотрудничество сколковской компании с лидирующим производителем товаров повседневного спроса предполагает соответствие решения Intelligence Retail мировым критериям качества разработки, и экспертиза Фонда подтверждает высокую квалификацию команды и уникальную технологическую составляющую решения по распознаванию образов».